통신망 센서, 스마트시티·자율주행·디지털 트윈 등 창출 서비스형 센싱, 통신사업자 역할 확장·수익 다변화 가능 AI·차세대 안테나 등 기술적 기반 및 글로벌 표준화 전망

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 6G 시대의 핵심 기술로 주목받는 통신·센싱 융합 기술(ISAC)을 주제로 ‘2025년 6G 백서’를 발간했다고 17일 밝혔다.

6G 백서는 LG유플러스가 2023년부터 발간한 6G 백서의 후속판이다. 6G 시대 통신 네트워크가 단순한 연결을 넘어 환경을 인지하고 상호작용을 하는 지능형 플랫폼으로 진화하는 방향을 제시했다.

ISAC은 기존 통신 인프라를 센서처럼 활용해 기기를 가지고 있지 않은 사람이나 사물도 감지할 수 있는 기술이다. 예를 들어 스마트폰을 들고 있지 않은 보행자의 움직임이나 도로 위 장애물, 공장 기계의 미세한 진동까지도 통신망을 통해 인식할 수 있다.

6G 백서는 ISAC 기술의 원리와 구조에 대한 설명을 담았다. 기존 레이더와 5G 기지국 안테나의 유사성을 기반으로 센싱 기능을 통신망에 통합하는 방식, ISAC 기술의 단일 위치 센싱, 이중 위치 센싱, 다중 위치 센싱 등에 대한 소개도 있다. 데이터를 여러 주파수로 나눠 전송하는 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 기반 센싱 시그널을 활용해, 통신 성능 저하 없이 센싱 기능을 구현하는 최신 기술 동향도 다뤘다.

특히 LG유플러스는 통신 네트워크가 지능형 환경 인지와 실시간 상호작용이 가능한 인프라로 진화할 수 있다고 강조했다. 이를 통해 통신사는 스마트시티, 자율주행, 확장현실(XR) 등 고부가가치 산업 영역으로의 확장이 가능하다.

ISAC의 주요 활용 시나리오로는 ▷센싱 기반 통신 최적화 ▷통신 기반 센싱 확장 ▷통신·센싱 융합 서비스 구현 등이 제시됐다. 시나리오별 위치 정확도, 지연 시간, 데이터 용량 등을 구체적으로 설명했다. 도심 교차로에서 보행자 위치를 10㎝ 이하의 정밀도로 감지하거나, 스마트 팩토리에서 로봇과 작업자의 실시간 위치를 파악해 가상모형(디지털 트윈)을 구현하는 식이다.

기술적으로는 ▷통신·센싱 융합을 위한 물리 채널 설계 ▷AI 기반 자원 최적화 ▷차세대 RF 및 안테나 기술 ▷센싱 전용 시스템 아키텍처 ▷인공지능(AI)·머신러닝 기반 예측 기술 등이 제시됐다. 특히 AI를 활용한 자원 할당 최적화와 엣지 기반 분산 처리 구조는 ISAC의 실시간성과 효율성을 높이는 핵심 요소로 평가된다.

이혜진 LG유플러스 기술전략담당은 “ISAC는 6G 시대의 게임체인저로 통신 네트워크가 단순한 데이터 파이프를 넘어 세상을 감지하고, 이해하는 지능형 인프라로 진화할 수 있는 기반 기술”이라며 “ISAC 기술 개발과 글로벌 표준화 활동으로 6G 시대를 선도해 나가겠다”고 말했다.