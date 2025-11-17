스위스 녹색당 “농민·소비자보다 트럼프 이익 우선…항복 협정”

[헤럴드경제=김영철 기자] 스위스가 미국과의 관세 협상을 ‘항복’과 다름없는 조건으로 타결지었다는 비판이 제기되자 협상을 주도한 스위스 장관이 “악마에 영혼을 팔지 않았다”고 항변했다고 16일(현지시간) 로이터통신이 보도했다.

기 파르믈랭 스위스 경제장관은 이날 공개된 현지 일간 타게스안차이거와의 인터뷰에서 일각의 ‘항복’ 비판에 대해 미국과의 합의에 만족한다며 “우리는 악마와 거래한 것이 아니다. 우리의 영혼을 팔지 않았다”고 강조했다. 그는 그러면서 스위스 기업들은 도널드 트럼프 미국 대통령 (취임)이전부터 미국에서 생산 확대를 모색해왔다고 주장했다.

앞서 스위스 정부는 미국에 2000억달러(약 291조원) 규모를 직접 투자하고, 미국은 스위스에 대한 상호관세를 현행 39%에서 15%로 낮추기로 미국과 합의했다고 지난 14일 발표했다. 양국 합의에 따라 스위스는 모든 공산품과 수산·해산물, 민감하지 않은 품목의 농산물 시장도 미국에 개방해야 한다.

스위스 산업계는 이번 합의에 따라 미국과 먼저 관세 협상을 타결지은 유럽연합(EU) 등 경쟁자와 동일한 관세 아래 미국 시장에서 수출 경쟁을 펼칠 수 있게 된 만큼 환영의 입장을 밝혔다.

반면 야당 일각은 스위스가 너무 많은 양보를 했다며 우려의 목소리를 냈다. 관세 완화를 위해 미국 정부를 상대로 로비를 벌인 롤렉스, 리치몬트 등 명품 회사들의 경영진이 참여한 협상 과정의 투명성에도 의문을 제기하고 있다.

특히 스위스 녹색당은 이번 합의가 스위스 농민들과 소비자들에 앞서 트럼프 대통령의 이익을 우선에 둔 ‘항복 협정’이라고 맹비난했다.