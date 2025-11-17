[헤럴드경제=이명수 기자] 미국과 베네수엘라 간 군사적 긴장이 고조된 가운데, 미국 해군의 제럴드 포드 항공모함 전단이 카리브해에 진입했다. 이번 배치에 따라 베네수엘라에 대한 미국의 군사적 압박이 최고 수준으로 올라갔다.

16일(현지 시간) 미 남부사령부는 보도자료를 통해 “포드호가 이끄는 항모전단이 16일 애너가다 항로를 통과해 카리브해에 진입했다”고 밝혔다.

남부사령부는 “이 해상 작전은 (도널드 트럼프) 대통령의 지시에 따라, 피트 헤그세스 전쟁부 장관이 국토 방어를 위한 초국가 범죄조직 해체 및 마약 테러 대응 명령을 지원하라고 명령하면서 이뤄졌다“고 설명했다.

이어 ”이번 전개는 마약 소탕을 목표로 하는 ‘서던 스피어’ 작전의 일환으로, 항모는 카리브해에 배치된 강습상륙 준비단 및 이에 탑승한 해병 원정대 등과 합류할 예정“이라고 전했다.

그러면서 ”미군은 카리브해 지역에 배치돼 미 남부사령부 임무, 국방부 지시 작전, 그리고 불법 마약 밀매 차단 및 국토 방어라는 대통령의 우선 과제를 지원한다“고 강조했다.

포드 항모는 이지스 구축함 베인브리지함(DDG-96), 마한함(DDG-72), 윈스턴 처칠함(DDG-81)과 함께 카리브해 북부 해역에서 작전을 수행했으며, 최근 남부사령부 작전구역으로 진입했다.

앨빈 홀시 미 남부사령부 사령관은 “우리는 단호한 의지와 정밀한 전력 운용을 통해 역내를 불안정하게 하려는 초국가적 위협에 대응할 준비가 돼 있다”며 “포드 항모전단의 투입은 서반구 안보와 미국 본토 안전을 위한 중대한 조치”라고 강조했다.

포드호는 2017년 취역한 미국 해군의 최신 항모이자 세계 최대 규모의 항모로, 5000명 이상의 승조원이 탑승하며 F/A-18 수퍼호넷, E-2D 호크아이 조기경보기 등 최대 75기의 항공기를 운용할 수 있다.

핵추진 항모 11척 중 하나인 포드호의 급파는 통상 수년 전부터 계획되는 항모 배치 일정과 비교해 이례적이라는 평가다.

미국은 앞서 트럼프 대통령의 지시로 베네수엘라 마약 카르텔을 테러단체로 지정하고, 이를 겨냥해 군사 작전을 확대해왔다.

미군은 지난 9월 이후 카리브해 및 동태평양 해역에서 마약 운반선으로 의심되는 선박을 상대로 최소 20차례 공습을 실시했으며, 이 과정에서 최소 80명이 사망한 것으로 전해졌다.

베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령은 미국의 군사 배치를 “정권 전복을 위한 시도”라고 규정하며 강하게 반발해왔다.

베네수엘라는 미국에 맞서 대규모 군 동원령을 내리며, 일대 긴장감이 점점 높아지고 있다.