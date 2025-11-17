빅테크, 땅 넓고 전력 싼 텍사스에 투자 집중

[헤럴드경제=김지헌 기자] 세계 최대 검색업체 구글이 인공지능(AI)·클라우드 수요 대비를 위해 미국 텍사스주에 새 데이터센터 3곳을 한꺼번에 신설한다.

구글은 오는 2027년까지 400억 달러(약 58조원)를 이 지역 데이터센터에 투자한다며 14일(현지시간) 이같이 밝혔다.

구글은 이들 데이터센터 중 한 곳은 주 북단 팬핸들 평원에 있는 암스트롱 카운티에, 두 곳은 주 서부 해스켈 카운티에 구축할 예정이다.

해스켈 카운티 데이터센터 중 하나는 신규 태양광·배터리 에너지 저장시설과 함께 자리한다.

구글은 기존에 운영 중인 댈러스 인근의 미들로디언·레드오크 데이터센터에 대한 투자도 지속할 방침이다.

구글은 데이터센터가 에너지 수요에 미치는 영향을 최소화하기 위해 지역 에너지 개발업체와 전력 구매 계약을 체결해 6200㎿ 이상의 신규 ‘에너지 임팩트 펀드’를 조성한다고도 밝혔다.

순다 피차이 최고경영자(CEO)는 “이번 투자는 일자리 수천 개를 창출하고, 대학생과 수습 기술자에게 훈련 기회를 제공한다”며 “또 텍사스 전역의 에너지 경제성 개선 계획을 가속할 것”이라고 말했다.

그레그 애벗 텍사스 주지사는 “구글이 400억 달러를 투자함으로써 텍사스주는 미국에서 구글의 투자를 가장 많이 받은 주가 됐다”며 “구글은 우리 주의 에너지 효율성과 인력 개발을 지원하고 있다”고 말했다.

미국 거대 기술기업들이 앞다퉈 미국 내 데이터센터를 증설하는 가운데 특히 텍사스주에 관련 투자를 집중하고 있다.

챗GPT 개발사 오픈AI는 오라클·소프트뱅크 등과 함께 진행하는 ‘스타게이트’ 데이터센터의 첫 입지로 텍사스주를 선택했다.

페이스북·인스타그램 모회사 메타도 텍사스주에 GW(기가와트)급 데이터센터를 건설 중이며, 마이크로소프트도 텍사스주에서 5년간 사용할 컴퓨팅 용량 확보를 위해 100억 달러 규모의 계약을 맺었다.

AI 챗봇 ‘클로드’를 서비스하는 앤트로픽도 최근 텍사스를 비롯한 미국 내 데이터 센터에 500억 달러를 투자한다고 밝혔다.

블룸버그 통신은 텍사스주에 이처럼 데이터센터 신규 투자가 늘어나는 것과 관련해 풍부한 토지와 상대적으로 저렴한 에너지 가격 때문일 것으로 진단했다.

이런 미국 내 데이터센터 투자는 자국 제조업의 부활과 기업들의 국내 투자 확대를 원하는 도널드 트럼프 대통령의 압박과도 무관치 않은 것으로 풀이된다.