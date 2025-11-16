“산업 전반에 AI 도입…협력업체도 지원”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 구광모 LG그룹 회장은 16일 이재명 대통령을 만나 “저희는 향후 5년간 예정된 100조원의 국내 투자 중에서 60%를 소재, 부품, 장비에 대한 기술 개발과 확장에 투입해 소재, 부품, 장비 협력사들과 함께 경쟁력을 높이며 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 약속했다.

구 회장은 이날 오후 서울 용산 대통령실 청사에서 개최된 ‘한미 관세협상 후속 민관 합동회의’에서 “국익을 최우선에 두고 끝까지 협상 과정을 이끌어 주신 정부에 깊은 감사의 말씀 드린다”면서 이같이 말했다.

구 회장은 이날 한미 관세 협상 결과와 관련해 “이번 한미 관세협상을 통해 오랫동안 이어졌던 불확실성이 많이 해소됐다”며 “그리고 앞으로 기업들은 장기적인 관점에서 글로벌 경쟁력을 높이는 데 더 집중해 가야 할 것 같다”고 소회를 밝혔다.

이어 그는 “특히 미국도 제조업 기반을 복원하는 데 오랜 시간 좀 어려움을 겪는 모습을 보이고 있고, 유럽연합(EU)나 중남미, 인도 등 국가들도 다양한 규제나 관세 정책으로 자국 산업 기반을 강화하기 위한 모습을 보면서, 국내 산업 생태계를 더욱 단단하게 만들기 위한 노력과 투자가 더욱 필요하다고 느꼈다”고 말했다.

구 회장은 계속해서 “이를 위해 앞으로 기업이 해야 될 일은 미래 시장을 이끌 첨단 기술을 지속적으로 확보하고, 이에 필요한 소재, 부품, 장비를 국내에서 개발하고 생산하는 혁신 생태계를 꾸준히 키워가는 일이라고 생각한다”며 소재, 부품, 장비 분야를 비롯한 100조원 규모 투자 계획을 설명했다.

구 회장은 또한 “이와 더불어서 국내 산업 생태계가 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는 산업 전반에 AI를 도입해 효율성을 높이고 체질을 강화하는 것도 중요하다”면서 “지난 시정연설에서 대통령께서 2026년이 인공지능(AI) 백년 시대의 원년이라는 말씀을 해 주셨는데, GPU 26만 장을 확보한 것과 더불어서 한국 기업들의 AI 도입과 확산에 큰 도움이 될 거라 기대한다”고 말했다.

구 회장은 이어 “저희는 또 다양한 영역에서 쌓아온 데이터와 AI 기술을 활용해 산업현장에 AI를 적용해 가고 있다”면서 “저희뿐만 아니라 협력사의 역량이 함께 올라가야 산업 전반의 경쟁력을 높일 수 있다고 생각한다”고 강조했다. LG그룹은 그동안 협력업체의 설비 자동화, AI 적용 노하우를 전수하면서 생산성을 올린 사례를 만들고 있는데, 앞으로도 이런 활동을 더욱 확산해 가도록 하겠다는 계획이다.

구 회장은 그러면서 “국내 산업 기반을 강화하기 위한 이런 노력들은 국내 생태계의 질적 경쟁력을 높여서 수출과 성장을 이끌고, 그 결실이 다시 국내로 재투자되는 연결고리를 더욱 단단히 만들 것이라고 생각한다”면서 “정부의 외교 활동과 협상 성과가 국내 산업과 경제 활성화로 이어질 수 있도록 저희 기업도 최선의 노력을 다해 가도록 하겠다”고 목소리를 높였다.