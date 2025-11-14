광진구의회, 제287회 제2차 정례회 개회... 11월 14일부터 12월 18일까지 총 35일간 진행 2025년도 행정사무감사, 2026년도 예산안 및 기금운용계획안 등 처리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구의회(의장 전은혜)가 11월 14일 제287회 제2차 정례회를 개회, 12월 18일까지 총 35일간의 일정으로 의정활동에 돌입했다.

올해 마지막 회기인 이번 정례회에서는 2025년도 행정사무감사를 실시, 2026년도 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안과 조례안 11건 등을 포함해 총 26건의 안건을 처리할 예정이다.

전은혜 의장은 개회사를 통해 “올 한 해 구민의 목소리를 세심히 살피며 구정에 반영하기 위해 노력해 주신 동료의원 여러분과, 구민의 행복을 위해 헌신해 주신 집행부에 감사드린다”며 “의회의 중요한 책무 중 하나인 행정사무감사와 예산안 심사에도 충실히 임하여 구민이 체감하는 변화를 만들어갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이어 진행된 5분 자유발언에서 장길천 의원은 광진05번 마을버스가 광진구청 앞을 경유하도록 노선을 조정해 교통약자를 포함한 자양동 주민들의 불편을 해소해야 한다고 강조했다.

또 의회는 예산결산특별위원회를 구성하여 고상순 의원을 위원장으로, 김강산 의원을 부위원장으로 선출했다. 2026년도 세출예산(안)은 2025년 8,201억 원 대비 4.08%인 약 335억 증액된 8,536억 원이다.

광진구의회는 17일부터 25일까지 9일간 행정사무감사를 실시하고, 26일 제2차 본회의를 열어 2026년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 청취한 후 27일과 28일 상임위별로 조례안 등 안건 심사를 진행한다. 12월 1일부터 3일간은 소관 상임위원회별로 내년도 예산 및 기금운용계획을 심사, 4일부터 15일까지 예산결산특별위원회에서 본심사를 거쳐 18일 이를 본회의에서 처리하여 회기를 마무리할 계획이다.