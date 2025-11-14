전 경호부장 “尹, 공수처 1차 체포 불발 후 밀고 들어오면 아작내라” 지시

[헤럴드경제=심아란 기자] 윤석열 전 대통령이 고위공직자범죄수사처(공수처)의 1차 체포영장 집행이 불발된 후 경호처 부장들과의 오찬에서 위력 순찰을 지시했다는 법정 증언이 나왔다.

14일 서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사)는 윤 전 대통령의 특수공무집행 방해 등 혐의 속행 공판을 열었다. 이날 오전 전 경호처 부장 이 모 씨에 대한 증인신문이 진행됐다.

증언에 따르면 윤 전 대통령은 공수처의 1차 체포영장 집행이 불발된 후인 지난 1월 11일 경호처 부장급 간부들과 오찬을 가졌다. 당시 윤 전 대통령과 강의구 전 부속실장, 김정환 전 수행실장, 김성훈 전 경호처 차장, 이광우 전 경호본부장과 부장급 경호공무원 등 총 9명이 참석했다.

이 전 부장은 당시 윤 전 대통령이 한 발언 중 몇 가지를 오찬이 끝난 뒤 카카오톡 ‘나에게 보내기’를 통해 기록해뒀다고 진술했다.

공개된 카카오톡 메시지에는 ‘밀고 들어오면 아작난다고 느끼게 위력 순찰하고 언론에도 잡혀도 문제 없음’이라고 적혀있었다.

이 전 부장은 당시 윤 전 대통령의 발언을 묻자 “정확하게 저 단어들을 쓴 거로만 기억한다”며 “TV에 나와도 괜찮다, 총기를 노출하는 것도 괜찮다는 의미로 저 말씀을 하신 거로 기억한다”고 답했다.

‘헬기를 띄운다. 여기는 미사일도 있다. 들어오면 위협 사격하고 ?를 부셔버려라’라는 메시지에 대해서는 “위협 사격이라고 했는지 위력 순찰이라고 했는지 헷갈려서 물음표를 달아둔 것”이라며 “대통령이 무슨 말을 하려고 하다가 갑자기 약간 멈칫했고 그러더니 말을 순화해서 ‘부숴버려라’라고 한 것을 기억한다”고 설명했다.

이어 “주어가 생략됐지만 공수처와 경찰이 들어오는 것에 대해 얘기하는 중에 표현을 썼다”고 부연했다.

공개된 메시지에는 또 ‘계엄은 대통령의 고유권한으로 경고용이었다’, ‘설 연휴 지나면 괜찮아진다’ 등의 내용도 나왔다.