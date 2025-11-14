장기·자동차보험 손해율 부담 CSM 성장·투자 손익 견조

[헤럴드경제=서지연 기자] DB손해보험은 2025년 3분기 별도 기준 당기순이익이 2930억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 35.4% 줄었지만, 보장성 중심의 신계약 확대에 힘입어 가치 지표인 CSM(보험계약마진)은 꾸준한 증가세를 이어갔다. 누적 기준 순이익은 1조1999억원으로 24% 감소했다.

3분기 말 기준 CSM 규모는 13조5000억원으로 연초 대비 10.1% 늘었다. 회사는 보장성 상품 판매 확대와 수익성 중심의 신계약 전략이 반영된 결과로 해석했다. IFRS17 체계에서 미래 이익 기반을 의미하는 CSM이 확대됐다는 점에서 “본업의 질적 성장은 이어지고 있다”는 평가가 나온다.

매출은 3분기 4조7001억원, 누적 기준 15조1913억원으로 각각 7.6%, 11.0% 증가했다.

반면 손해율 상승 영향으로 영업이익은 조정을 받았다. 3분기 영업이익은 4032억원으로 전년 대비 33.5% 감소했고, 누적 영업이익도 1조6622억원으로 20% 줄었다.

장기보험에서는 장기위험손해율 상승으로 보험금 예실차가 확대되며 3분기 영업이익이 전년 대비 1494억원 줄었다. 누적 기준 장기보험 영업이익도 8005억원으로 34.4% 감소했다.

자동차보험 손익은 운행량 증가와 기본요율 인하가 맞물리며 수익성이 약화됐다. 3분기 자동차보험 손익은 전년 대비 558억원 감소했고, 누적 기준 보험영업이익도 218억원으로 87.9% 줄었다. 대당 경과보험료가 줄어든 상황에서 사고가 증가한 영향이다.

일반보험은 국가정보자원관리원 화재 등 일회성 사고로 누적 기준 498억원의 보험영업손실을 기록했지만, 3분기 기준으로는 85억원의 이익을 냈다.

투자손익은 견조했다. 채권 중심의 안정적 이익과 선별적 대체투자 성과로 3분기 투자이익은 3011억원을 기록해 전년 대비 23.0% 증가했다. 누적 기준 투자이익도 8897억원으로 43.6% 늘었다.

DB손보 관계자는 “장기·자동차보험 손해율 부담이 있었지만, 가치 중심 신계약 확대가 이어지며 CSM이 안정적으로 성장하고 있다”며 “투자 기반도 견조한 만큼 수익성과 건전성을 균형 있게 관리하겠다”고 말했다.