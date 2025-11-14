[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이영애 씨가 전남대학교에서 한국어를 배우다가 뇌출혈로 쓰러진 태국인을 돕기 위해 1000만 원을 기부했다.

14일 전남대에 따르면 전남대 언어교육원에서 한국어를 배우던 시리냐 씨는 지난 7월 숙소에서 의식이 없는 상태로 발견돼 경막하출혈 진단을 받고 지금까지 혼수상태에서 병원 치료를 받아왔다.

경제적 사정이 어려워 치료와 귀국이 막막한 처지가 알려지자, 전남대 구호봉사동아리 ‘리듬오브호프(Rhythm of Hope)’를 중심으로 학생과 교직원들이 자발적으로 모금에 나섰다.

당초 목표금액은 900만원이었으나, 학내 구성원과 시민 참여가 이어지며 두 배가 넘는 금액이 모였다.

시리냐 씨의 안타까운 사연을 접한 이영애 씨도 ‘리듬오브호프(Rhythm of Hope)’에 1000만원을 기부했다.

모금에 참여한 이 씨는 “학생들이 이렇게 좋은 일을 해준 것에 대해서 오히려 감사하다”며 기부 소회를 리듬오브호프에 전하기도 했다.

시리냐 씨는 환자 해외이송 업체와 항공사 등의 협조를 받아 오는 15일 오후 인천공항에서 항공편을 통해 고향인 태국으로 돌아간다.

한편, 이 씨는 산불, 전쟁 피해, 취약계층 아동 치료비, K-9 자주포 폭발 사고로 순직한 군인의 자녀, 북한 목함지뢰 도발로 인한 피해 병사, 천안함재단, 육군사관학교 등 국내외 도움의 손길이 필요한 곳에 꾸준히 성금을 쾌척하며 기부로 사랑을 나눴다.