‘산업 에너지 효율화 지속 가능한 미래’ 주제 한-독 전문가 80여명 참석 정책·사례 공유 통한 협력 강화

주한독일상공회의소(KGCCI, 대표 마리 안토니아 폰 쉔부르크)는 주한독일대사관과 함께 지난 13일 ‘2025 한-독 기후 환경 컨퍼런스’를 서울 동대문 노보텔 호텔에서 공동개최했다고 14일 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 “산업 에너지 효율 향상: 지속 가능한 미래를 향한 길”을 주제로 한국과 독일의 정부기관, 기업, 및에너지·환경 전문가 등 80여명이 참석했다. 참석자들은 기후변화 대응 및 산업 공급망의 탄소중립 실현을 위한 전략과 양국 간 협력 방안을 집중 논의했다.

행사는 외른 바이써트 주한독일부대사와 마리 안토니아 폰 쉔부르크 주한독일상공회의소 대표의 환영사로 시작됐다. 이어 한국에너지기술연구원(KIER) 김성일 박사가 ‘산업 부분 넷제로 달성을 위한 에너지 효율의 핵심 역할’을 주제로 기조연설을 통해 산업 분야 에너지 효율 혁신의 중요성을 강조했다.

이날 개회사에서 바이써트 주한독일부대사는 축사를 통해 “에너지 효율은 기후 변화 대응 노력에서 여전히 핵심적인 역할을 하고 있으며, 앞으로도 활용할 수 있는 잠재력이 매우 크다”며 “독일 기업들은 필요한 기술을 이미 보유하고 있으며, 한국 파트너들과의 협력을 적극 추진할 준비가 되어 있다”고 말했다.

컨퍼런스는 두 개의 세션으로 나누어 진행되었다. 첫 번째 세션은 ‘산업 에너지 효율화 정부 정책 및 이니셔티브’을 주제로 시작되어, 독일에너지청 디트마 그룬디히 산업무역본부장이 발표를 맡았다. 한국에너지공단 김길환 팀장과 함께 국가 전략, 인센티브 프로그램 및 정책 프레임워크가 소개됐다.

두번째 세션에서는 ‘넷제로 미래를 위한 에너지 효율 향상과 그 이상의 혁신’에 대한 패널 발표 및 토론이 한국에너지기술평가원(KETEP) 임승빈 실장의 사회로 진행됐다. 지멘스 코리아 정하중 대표, 윌로펌프 서병철 부문장, 신성 엔지니어링 김한영 이사, 그리드위즈 류준영 사장이 패널로 참여해 산업 탈탄소화, 에너지 효율 기술, 디지털 솔루션 사례를 공유했다.

폰 쉔부르크 주한독일상공회의소 대표는 “에너지 효율은 산업 경쟁력의 핵심이다”며 “넷제로는 기업, 정부, 연구기관 간 진정한 파트너십이 필요하다. 한국과 독일은 협력을 통해 더욱 탄탄하고 지속가능한 산업생태계를 구축하고, 양국 경제의 미래 경쟁력을 강화해 나갈 것 이다”고 기대감을 나타냈다.