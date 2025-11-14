[헤럴드경제=장연주 기자] 농촌 인구가 갈수록 줄어들고 있는 가운데, 한달 만에 인구가 130% 넘게 증가한 곳이 있어 눈길을 끈다. 정부의 농어촌 기본소득 시범사업 대상지로 선정된 경남 남해군인데, 내년부터 2년간 주민 모두에게 매달 15만원 상당의 지역사랑상품권을 지급한다는 소식에 인구가 대거 몰린 것으로 보인다.

14일 남해군에 따르면, 올 10월 전입 인구는 629명으로, 전월(272명) 대비 357명(131%) 증가했다. 이는 2007년 이후 가장 큰 폭의 증가세다.

올해 1~8월 동안 매달 20~130명씩 줄어들던 인구 흐름을 감안하면 상황이 완전치 뒤바뀐 셈이다.

지난해 말 기준 인구 4만명선이 무너졌던 남해군은 올 9월에 이어 10월까지 두달 연속 증가세를 기록하며 뚜렷한 반전 조짐을 보이고 있다.

전입 인구는 서울이나 수도권이 아닌 주로 부산·경남 등 인접 지역에서 온 것으로 파악됐다.

10월 전입자를 인구통계로 분석한 결과, 부산에서 가장 많은 130명이 전입했다. 이어 진주 68명, 사천 56명, 창원 40명 순으로 전입자 절반 이상이 인접 도시에서 유입된 것으로 확인됐다.

이 같은 현상은 내년부터 1인당 월 15만원의 지역사랑상품권을 받는 농어촌 기본소득 도입에 따른 정책적 효과로 분석된다.

다만, 급격한 인구 유입이 장기 체류로 이어질지는 미지수다. 기본소득 지급을 노린 일시적 ‘풍선효과’나 위장 전입 가능성도 배제할 수 없기때문이다.

남해군 관계자는 “최근 인구 증가는 농어촌 기본소득 도입에 대한 기대심리가 인접 도시의 실거주민 유입으로 이어진 결과”라며 “전입자들이 성공적으로 지역에 정착할 수 있도록 정책 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.