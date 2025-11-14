유튜브채널 금융 부문 대상·동영상 콘텐츠 부문 대상

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융지주는 지난 13일 서울 프레스센터에서 열린 ‘제18회 대한민국소통어워즈’에서 BNK금융그룹 유튜브가 ‘대한민국소셜미디어대상 금융부문 대상’과 ‘대한민국디지털콘텐츠대상 동영상콘텐츠 부문 대상’을 수상했다고 14일 밝혔다.

‘대한민국소통어워즈’는 사단법인 한국인터넷소통협회가 주최하고 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 등이 후원하는 국내 디지털 분야의 가장 권위 있는 소통·마케팅 시상식이다.

인터넷소통지수(ICSI), 소셜미디어지수(SCSI), 콘텐츠경쟁력지수(CQI) 등을 기반으로 기업과 기관의 온라인 소통 역량을 평가해 각 부문별 우수 기업을 선정한다.

BNK금융그룹의 유튜브 채널은 본격 운영 5년 만에 구독자 수 24만명을 넘어섰으며 현재까지 업로드된 콘텐츠는 500편 이상, 누적 조회수는 약 3900만회에 달한다.

일반적인 기업의 유튜브 채널 운영과는 달리 기업의 목소리를 낮추고 볼만한 콘텐츠, 시청자들에게 도움이 되는 유익한 콘텐츠에 집중하고 있다. 특히 대표 콘텐츠 ‘돈스토리’는 경제이야기를 쉽고 흥미롭게 풀어내 꾸준한 성장세와 함께 호응을 얻고 있다.

BNK금융관계자는 “디지털 플랫폼을 통해 고객과 보다 가깝게 소통하고자 했던 노력이 인정받아 뜻깊다”며 “앞으로도 금융정보와 재미를 의미있게 전달할 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.