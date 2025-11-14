지방공기업평가원(이하 ‘평가원’)이 ‘2025 대한민국 일자리 어워드’에서 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다.

‘2025 대한민국 일자리 어워드’는 지난 9월에 열린 ‘2025 지역경제 혁신박람회’에 참여한 지방자치단체 및 공공기관 89곳을 대상으로 실시되었으며, 다양한 일자리 정책의 성과 지표를 확인하여 지방자치단체 7곳과 공공기관 6곳 등 총 13곳이 수상기관으로 선정됐다.

평가원은 ‘2025 지역경제 혁신박람회’에 참가해 지방공공기관 혁신홍보관을 운영하며 지역상생‧협력, 지역투자 활성화, 일자리 창출, 사회적 가치 실현 등을 적극적으로 실천한 10개 기관의 우수사례를 전시하여 지역경제 활성화 노력에 동참하였다.

또한 지방공공기관 및 민간의 직간접 일자리 창출 유도, 청년 취업 역량 강화를 위한 멘토링, 역량 개발 교육 등 일자리 창출 정책에 앞장섰으며, 특히 경영실적 우수 포상금 전액을 지역 청소년에게 후원하여 미래 인재 양성을 위해 노력한 점도 좋은 평가를 받았다.

목영만 평가원 이사장은 “앞으로도 지역과 함께 성장하는 일자리 정책을 위해 지방공공기관과 민간의 협력을 더욱 강화하고, 청년과 지역사회에 실질적으로 도움이 되는 사업을 지속적으로 강화해 나가겠다.”라고 말했다.