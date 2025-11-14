[헤럴드경제=임세준 기자] 완연한 늦가을 날씨가 연일 이어지며 전국적으로 단풍이 절정에 달하고 있다. 14일 오전 서울 종로구 경복궁에서 견학을 나온 아이들이 울글불긋 물든 단풍을 배경으로 기념촬영을 하고 있다.
김택진 엔씨소프트 대표 “우리만의 색깔로 승부”…넷마블은 ‘콘솔’ 정조준
엔씨소프트와 넷마블이 국내 최대 게임쇼 ‘지스타(G-STAR) 2025’에서 신작을 대거 공개하면서 공세에 나섰다. 양사는 기존 행보에서 한 단계 진화한 장르·플랫폼에 도전해 새 시장을 공략하겠단 방침이다. 엔씨소프트는 다중접속역할수행게임(MMORPG) 일변도를 넘어 오픈월드 택티컬 슈팅 등 다양한 장르의 신작을 선보인다. 넷마블은 강점을 보이는 모바일 게
‘신부전증 투병’ 신구, 구순 잔치 “사랑합니다”
[헤럴드경제=이명수 기자] 신구가 90세 생일을 맞아 동료 배우들에게 큰 축하를 받았다. 10일 배우 이도엽은 자신의 인스타그램에 “신구 아버지 구순 잔치. 사랑합니다”라는 문구와 함께 신구의 구순 잔치 인증샷을 업로드했다. 공개된 사진 속에는 ‘90th Birthday’라는 문구와 함께 많은 사람들 속 센터에 앉아 축하를 받고 있는 신구의 모습이 눈길을 끈다. 현재 연극 ‘고도를 기다리며’에서 주인공인 에스트라공으로 출연하고 있는 신구는 박근형, 손숙, 김병철, 이상윤, 최민호 등에게 둘러싸여 축하를 받고 있다. 신구의 구순 잔치 소식을 들은 네티즌들은 “대단하시다. 축하드립니다”, “구순인데 정정하시네요. 공연 다시 보고 싶습니다” 등의 댓글을 남기며 축하 인사를 전했다. 한편, 신구는 지난해 심부전증 투병 소식을 알려 팬들의 걱정을 자아냈다. 그러나 최근 건강을 회복하고 연극 공연을 통해 호전된 상태를 공개하며 활동을 이어가고 있다.
‘47세’ 이태곤, 결혼 전제 열애 고백…“인생 첫 커플링”
[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 이태곤이 결혼을 전제로 한 진지한 연애를 하고 있다고 밝힌다. 12일 방송되는 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’ 17회에서 이태곤은 이연복, 허경환, 존박과 함께 출연해 폭우 속에서 진행되는 ‘맛선 프로젝트’와 진솔한 대화를 나눈다. 이태곤은 방송에서 현재 교제 중인 연인과의 만남부터 커플링을 착용하게 된 특별한 사연까지 솔직하게 공개한다. 그는 화끈한 입담으로 자신의 사랑 이야기를 털어놓으며 “처음 느껴보는 감정이었다”고 고백한다. 특히 “인생에서 처음으로 커플링을 했다”고 밝힌다. 한편 이태곤은 방송에서 자신의 ‘낚시광’ 면모도 과시한다. 그는 집 안에 1억 원 상당의 낚시 장비와 업소용 냉장고까지 구비해 놓았다고 밝힌다. 낚시를 통해 슬럼프를 극복한 경험이 있는 박세리와는 깊은 공감대를 형성하며 물 만난 듯 낚시 토크를 이어가 유쾌한 케미를 선보인다.
“지독한 악취 진짜 못 참겠다” 결국 비행기 회항…원인 뭔가 했더니
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고