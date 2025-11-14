13일 간담회 美관세전쟁 겨냥 “관세·기술로 중국 못 무너뜨려”

다이빙(사진 가운데) 주한중국대사가 미국발 관세 전쟁을 겨냥해 “현재 다자무역 체제가 심각한 충격을 받고 있으며 아시아-태평양 지역은 중대한 선택의 기로에 있다”면서 “중국의 입장은 매우 명확하다. 싸우면 끝까지 싸우고 대화하면 문을 열어두겠다는 것”이라고 말했다.

다이 대사는 13일 주한중국대사관에서 기자간담회를 열어 이같이 말하고 “관세경쟁, 기술경쟁으로는 중국을 무너뜨릴 수없다”고 했다. 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담이 마무리된 가운데 향후 입장을 재확인한 것이다.

다이 대사는 이날 한미 동맹과 한반도 문제를 비롯해 한중 간 양국 현안에 대한 입장을 조목조목 밝혔다. 특히 한미가 안보 협상 일환으로 주한미군의 전략적 유연성을 허용하는 ‘동맹 현대화’ 논의를 하고 있는 것을 두고 다이 대사는 “한미 동맹의 전략적 목적에 변화가 생긴다면 중국 측은 한미 동맹을 바라보는 입장에도 변화가 생길 것”이라며 “저도 한미 양측이 동맹 현대화 문제에 대해 일치한 관점을 가지고 있는 게 아니라는 것을 주목했다. 중국 측도 이에 대해 높은 관심을 갖고 있다”고 말했다.

일각에서 대만 문제와 관련해 주한미군이 움직일 가능성이 제기된 가운데 공개적으로 우려를 드러낸 셈이다. 다이 대사는 거듭 “한미 동맹이 이른바 대만 유사시 움직임을 취해나가는 것은 이에 대해 중국 측은 엄중한 우려를 표명할 것”이라며 “한미 동맹도 결코 대만 문제에 있어서 불을 저지르지 않기를 바라겠다”고 했다.

한미 안보 협상의 최대 성과로 꼽히는 핵추진잠수함(핵잠)을 놓고서도 불편한 심기를 드러냈다. 중국 측은 앞서 핵잠이 핵확산금지조약(NPT) 의무를 다해야 한다는 항의의 뜻을 내놨었는데, 우리 정부는 군사적 목적이 아님을 명확히 한 바 있다.

다이 대사는 “한미 핵추진 잠수함 협력은 단순히 상업적 협력 차원을 넘어 국제 비확산 체제와 역내 평화 안정과 직결되는 사안”이라며 “한국도 각국 우려를 고려해 이 문제를 신중하게 처리해 주길 바란다”고 했다.

이날 또한 다이 대사는 한중의 민감한 현안 중 하나인 ‘서해 구조물 문제’와 관련해 한중 간 ‘해양 경제 협정’을 언급하며 사실상 압박을 가하기도 했다. 그는 관련 질문에 “해당 시설이 위치한 해협은 한중 간 배타적 경제수역(EEZ)으로 중국에 더 명백히 가깝다. 따라서 중국이 심해어류양식 시설을 설치한 것은 합리적이고 규범적이고 정당한 행위라고 생각한다”면서도 “양국 외교채널을 통해서 (이 문제와 관련한) 소통을 유지할 수 있고, 어업협정을 다시 제정할 수 있으며, 해양 경계 협정을 가속화하는 방식으로 해결할 수 있다고 생각한다”고 말했다.

미중 갈등이 완화 국면을 겪으면서 1년 유예된 한화 오션의 미국계 자회사 중국 제재 문제와 관련해 다이 대사는 ‘한국이 교훈을 얻어야 한다’는 취지로 발언했다. 그는 “현재 미국이 11월 10일부터 중국의 해상 물류, 조선업에 대해 301호 조치를 1년간 중단하기로 하면서, 중국도 한화오션 5개 자회사에 대한 제재 조치를 1년간 자제하기로 했다”며 “그러나 이 사안은 한국이 충분히 주의를 기울이고 교훈을 얻어야 할 문제”라고 지적했다.

그러면서 다이 대사는 “중국의 이익에 침해하는 어떤 행위도 중국은 가만히 두지 않을 것이란 것”이라고 했다. 문혜현 기자