보장성 중심 본질이익 견조 CSM 잔액 9조6278억원으로 확대 일회성 효과 제외하면 순익 흐름 안정

[헤럴드경제=서지연 기자] 현대해상은 올해 3분기 별도 기준 당기순이익이 1832억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 14.2% 감소한 수치지만, 지난해에는 손실부담계약 비용이 한꺼번에 환입되며 약 2700억원 규모의 일회성 이익이 발생했던 점을 고려하면 본질 손익은 안정적인 흐름을 유지한 것으로 평가된다.

누적 기준 순이익은 6341억원이며, 지난해의 일회성 효과를 제외할 경우 실질 감소폭은 20%대 중반 수준이다.

3분기 장기보험 손익은 1815억원으로 전년 대비 27.9% 증가했다. CSM 상각수익 증가와 수익성 중심의 상품 전략이 반영되며 보장성 중심의 본질 이익이 견조하게 확대됐다.

일반보험 손익도 352억원으로 30.7% 증가해 안정적 흐름을 보였다.

자동차보험 손익은 553억원 적자로 전년보다 684억원 줄었다. 7월 집중호우로 인한 대규모 침수 피해가 발생한 데다, 최근 몇 년간 이어진 보험료 인하 효과까지 겹치면서 일시적 부담이 확대된 영향이다.

투자손익은 894억원으로 전년 대비 18.1% 감소했다. 일부 자산의 평가손실과 원화 약세 영향이 반영됐지만, 금리부 자산 확대로 이자수익 기반은 안정적으로 유지됐다.

가치 지표인 CSM은 개선세를 이어갔다. 3분기 말 CSM 잔액은 9조6278억원으로 직전분기 대비 2.7% 증가했다. 고CSM 상품 비중 확대와 신계약 CSM 배수 개선이 반영됐다.

전년 말 대비 증가율은 16.7%로, IFRS17 체계에서 미래 수익 기반 확충이 지속되는 모습이다.

지급여력비율(K-ICS)은 179.8%로 직전분기 대비 9.8%포인트 상승했다. 장기채 투자 확대 등 리스크 관리 강화가 건전성 개선을 이끌었다.

누적 기준 장기보험 손익은 4800억원, 일반보험 손익은 1088억원, 투자손익은 3258억원이다. 지난해 장기보험 손익이 일회성 이익으로 크게 부풀려졌던 점을 감안하면 올해의 실질 감소폭은 20%대 초반 수준이다. 자동차보험 손익은 전년 대비 387억원 감소했다.

현대해상 관계자는 “가치 중심 상품 전략과 언더라이팅 고도화를 통해 CSM과 건전성이 모두 개선되고 있다”며 “대외 환경 변동성 속에서도 본질 이익 기반을 강화해 안정적 성장을 이어가겠다”고 말했다.