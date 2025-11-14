보장성 중심 성장세…신계약 CSM 5643억 해외법인 편입 효과·자회사 호실적 영향

[헤럴드경제=서지연 기자] 한화생명은 올해 3분기 연결 기준 누적 당기순이익이 7689억원으로, 작년 동기 대비 5.8% 증가했다고 14일 밝혔다. 3분기 연결 당기순이익은 3074억원으로 전년 동기 대비 414.9% 늘었다.

국내외 자회사 실적이 고르게 개선된 가운데, 올해 새로 편입된 인도네시아 노부은행과 미국 벨로시티증권의 실적이 더해지며 해외부문에서만 491억원의 순익을 확보했다.

별도 기준 3분기 순이익은 1361억원이다. 업계 전반의 의료 이용 증가로 보험금 예실차가 확대됐으나, 금리부 자산 확대에 따른 이자수익 증가와 전략적 운용 효과로 투자손익이 전년 대비 23.8% 개선됐다.

3분기 신계약 APE(연납화보험료)는 1조60억원을 기록했다. 이 중 보장성 APE는 8790억원으로 전년 대비 13% 증가해 보장성 중심의 성장세가 이어졌다.

3분기 신계약 CSM은 5643억원으로 전년 대비 4.1% 증가했다. 건강보험 확대와 수익성 중심 포트폴리오 운영에 따라 올해도 3년 연속 연간 2조원 이상의 신계약 CSM 달성이 예상된다.

보유계약 CSM은 전분기 대비 2263억원 증가한 9조594억원을 기록했다. 건강보험 수익성 배율은 16.4배로 전분기(14.6배) 대비 개선됐으며, 종신보험 역시 중·장기납 중심 판매 확대로 수익성 배율이 4배 수준까지 올라섰다.

재무건전성 지표인 지급여력(K-ICS) 비율은 157%로 안정적인 수준을 유지했다.

영업조직 경쟁력도 강화됐다. 자회사형 GA인 한화생명금융서비스 소속 FP 수는 3만6487명으로 전년 말 대비 5482명 증가했다. 13회차 정착률은 55.5%(+5.8%p), 25회차 유지율은 79.6%(+15.8%p)로 안정성과 생산성이 모두 개선됐다.

윤종국 한화생명 재무실장은 “보장성 중심의 질적 성장과 재무건전성 유지를 통해 기업가치를 높이겠다”며 “AI 기반 고객 분석과 업무 자동화를 바탕으로 본업 경쟁력은 물론 글로벌 사업 확장까지 강화하겠다”고 말했다.