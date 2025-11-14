지난 6월 9일부터 27일까지 진행… 부담금 217건 과소산정 사례 등 드러나

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시 감사위원회는 14일 ‘교통유발부담금 특정감사’ 결과를 발표했다. 이번 특정감사는 공공 재정의 투명한 징수·관리에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데 교통유발부담금 제도의 투명성과 공정성을 강화하고 재정 건전성을 높이기 위해 실시됐다.

특정감사는 지난 6월 9일부터 27일까지 부담금을 부과․징수하는 16개 구·군과 이를 총괄하는 시 부서를 대상으로 교통유발부담금 업무 전반에 대해 진행됐다. 이번 감사는 세수 확보와 재정 건전화에 기여하고, 교통유발부담금의 체계적 징수․관리 방안을 마련하는 데 중점을 두고 추진했다.

감사 결과 연접한 대지의 소유자가 같은 두 동 이상의 시설물은 동일한 시설물로 보고 각 시설물의 층별 바닥면적을 모두 합산한 면적을 기준으로 부담금을 산정하여야 함에도 연접대지 시설물 133개(소유자 62명)는 합산 적용하지 않아 부담금 217건, 총 6억2369만2000원을 과소 산정한 사례가 드러났다.

또한 부담금 면제 대상에 대한 착오로 지자체가 설치한 문화시설은 면제대상임에도 부과해 2195만6000원을 과다 징수했고, 지하도상가는 부과대상임에도 도시철도시설로 판단해 면제함으로써 7202만7000원을 과소 산정한 사례도 확인됐다.

시 조례 및 업무편람에 명시된 교통량 감축활동의 유형별 이행 및 경감 기준이 모호해 구·군별로 유형별 점검 방법과 적정성 판단기준을 임의로 해석해 상이하게 운영하고 있어 제도개선이 필요한 것으로 나타났다.

이에 감사위원회는 해당 부서에 ▷행정상 조치 32건(시정·주의·개선·통보 등) ▷재정상 조치(7억1767만5000원) ▷교통량 감축활동의 명확한 이행 및 경감 기준 마련을 위한 업무편람 개정 등 시스템 개선을 요구했다.

연접대지 미적용으로 과소 산정된 교통유발부담금 6억 9571만9000원에 대해 추징을 요구하고 부담금 면제 대상임에도 부적정하게 과다 징수한 2195만6000원을 환급하도록 조치해 공공재정의 건전성을 높였다.