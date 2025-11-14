대지 1만500㎡, 지하 1층 지상 4층 규모 해양무기체계 차세대핵심 연구개발 시설

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방과학연구소(ADD)는 14일 경상남도 창원특례시 진해구 첨단산업연구단지에서 동해관 준공식을 개최한다고 밝혔다.

ADD는 동해관의 해양 유·무인 복합 전투체계 실험실과 무인잠수정 실험실을 통해 자율기술, 유·무인 통신과 데이터링크 기술, 센서 융합과 표적 식별 기술, 전투체계 연동과 지휘통제 기술 등 해양 국방 핵심기술 개발에 박차를 가할 계획이다.

동해관(同海館) 이름은 ADD가 첨단 과학기술을 기반으로 우리나라 영해를 하나의 바다로 통합해 수호하겠다는 의미를 담고 있다.

동해관 설립은 2019년 ADD와 경상남도 창원특례시가 국가 방위산업 육성, 지역 해양 방산 인프라 기반 구축을 위해 업무협약을 맺으면서 출발했다.

창원특례시에서 동해관 설립을 위한 부지를 제공했으며 ADD가 사업을 추진했다.

동해관은 미래 무인 수상정·잠수정과 유·무인 복합 전투체계 등 해양 무기체계의 차세대 핵심 분야를 연구 개발할 수 있는 시설을 갖췄으며 대지 1만500㎡, 연면적 7450㎡, 지하 1층과 지상 4층 규모다.

ADD는 앞으로 동해관을 중심으로 미래 해양 무인 전투체계 개념형성연구, 소요 기술과 체계 기술 확보, 지역 일자리와 전문 연구인력 양성 등을 통해 대한민국 해양 무인·유무인 복합 전투체계 기술 강화와 지역 경제 활성화에 이바지할 계획이다.

서희선 ADD 제5기술연구원장은 “미래 해양 무인·유무인 복합 전투체계 기술의 거점이 되는 동해관을 통해 국내·외 산학연과의 협력을 더욱 강화할 것”이라며 “지역인재들을 유치해 대한민국 국방과학기술 분야의 연구개발 역량이 한층 강화될 것으로 기대한다”고 말했다.