[헤럴드경제=양대근 기자] 국내 1위 자동차용품 전문 기업 ㈜불스원의 ‘EZ클린 TPE 카매트’가 기후에너지환경부의 환경표지인증(제34153호)을 국내 최초로 획득했다고 14일 밝혔다.

이번 인증은 기후에너지환경부가 자동차용 매트의 환경표지인증 기준을 최초로 마련하고, 시행한 이후 획득한 첫번째이자 업계 유일의 인증 사례다.

‘환경표지인증은 제품의 생산부터 폐기까지 전 과정에서 환경오염물질 발생을 최소화하고 자원을 절약한 제품에 대해 기후에너지환경부가 공식 부여하는 친환경 인증제도로, 불스원 EZ 클린 TPE 카매트는 ▲실내 공기오염물질(휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드) 방출량 기준 적합 ▲원단 내 유해화학물질(염소화페놀류, 프탈레이트계 등) 함량 기준 적합 ▲불쾌한 냄새 저감 등의 항목에서 우수성을 인정받았다.

환경표지인증을 획득한 EZ클린 TPE 카매트는 240여 종 고위험성 유해물질(SVHC) 테스트를 통과한 TPE 소재를 사용했으며, 프탈레이트 10종, RoHS 6종, 염산가스 등 유해물질이 불검출된 제품이다.

또한 TPE 소재는 화재 발생 시에도 유독성 염산가스를 배출하지 않아 운전자와 탑승자의 건강을 보호하며, 일반 PVC 코일 매트보다 약 40% 가벼워 세척과 관리가 한층 용이하다.

불스원 측은 “이번 국내 최초 인증을 통해 불스원이 추구하는 친환경 혁신을 인정받은 것 같아 기쁘다”며 ”앞으로도 뛰어난 기술력과 책임감을 바탕으로, 소비자에게 한층 더 안전하고 신뢰도 높은 제품을 선보일 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.