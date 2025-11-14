국방부·대전테크노파크·주 폴란드 대사관 협력 바르샤바서 방산 컨퍼런스·B2B 상담회 폴란드 방산 협력 확대 방안 추진

[헤럴드경제=서재근 기자] 코트라(사장 강경성)는 대전테크노파크와 함께 13일(현지시간) 폴란드 바르샤바에 방산 사절단을 파견해 1대1 비즈니스 상담회를 개최했다고 14일 밝혔다.

폴란드는 최근 동북 국경 안보상황에 집중하며 방산 현대화 및 국방력 확충을 추진 중이다. 국방예산을 증액하고 군장비 현대화에 속도를 내는 가운데, 우리나라와의 방산 협력이 확대되고 있다. 코트라는 이런 흐름에 맞춰 한국 방산기술 우수성을 알리고 우리기업의 해외진출을 지원하기 위해 이번 장을 마련했다.

이날 열린 한-폴 방산 비즈니스 상담회에는 대전지역 방산 중소기업 7개사가 참여해 폴란드의 유력 방산기업들과 협력 기회를 모색했다. 더피치(골판지 드론), 위플로(드론 점검 솔루션), 네스앤텍(소총사격무인항공기), 두타기술(안티드론), 센서테크(화학무기 탐지장비), 태경전자(드론), 지에스에스(전파흡수체) 등 참가 기업들은 제품 경쟁력을 바탕으로 중동부유럽 시장 진출 가능성을 타진했다.

장성길 코트라 방산물자교역지원센터장은 폴란드 공군기술연구소를 만난 자리에서 “한-폴란드 양국간 드론·안티드론 기술 공동개발 등 향후 협력 기회가 매우 많다”며 “한창 군 현대화가 진행 중인 폴란드와 중동부유럽 시장에서 K-방산 중소중견기업의 기술과 코트라의 글로벌 네트워크를 통해 기여할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.