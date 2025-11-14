지난해 교육부 공모사업과 올해 문체부 공모사업에 각각 선정돼 교육부 116억 원 확보, 문체부 40억 원 신청…재정 부담 낮춰 초등학생 생존수영 교육 기반 마련, 주민 생활체육 수요 충족 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 추진 중인 ‘대방초등학교 옆 학교복합시설(가칭)’ 사업이 문화체육관광부에서 실시한 ‘2026년 생활체육시설 확충 지원사업’ 공모에 선정됐다고 밝혔다.

구는 지난해 교육부의 학교복합시설 공모사업에서 국비 116억 원을 확보한 데 이어, 올해 문체부 공모사업(신청 금액 40억 원)에서도 선정돼 사업 추진에 한층 탄력을 받게 됐다.

내년에는 시비 확보에도 총력을 기울여 재정 부담을 줄이고 더욱 속도감 있게 사업을 추진할 계획이다.

사업 대상지는 신길동 4961번지와 4960번지(어린이공원 하부공간)로 수영장과 체육관, 주민 편의시설 등을 갖춘 학교복합시설이 들어선다.

특히 초등학교 필수 과정인 생존수영을 원활히 진행할 수 있는 25m 길이의 수영장을 마련하기 위해 인접지인 어린이공원 지하를 활용한다.

또 어린이공원 상부는 새롭게 재정비, 지역 주민에게 생활체육과 여가를 위한 공간으로 제공한다.

이 사업은 지난 4월 교육부와 행안부의 공동 투자심사를 통과한 이후 현재 서울시 공공건축 심의 절차를 진행 중이다. 2026년 설계 공모, 기본 및 실시 설계를 거쳐 2027년 착공, 2029년 준공을 목표로 추진되고 있다.

최호권 영등포구청장은 “사업 대상지는 2020년 이후 빈땅으로 방치되어 왔으나, 교육부와 문체부 공모사업에 모두 선정돼 구민의 부담을 줄이면서도 사업의 동력을 확보했다”며 “학생과 주민이 함께 누리는 학교복합시설로 만들어 나가겠다”고 전했다.