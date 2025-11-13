2026 수능 영어 출제방향 브리핑 “영어 32·34·37번 어려웠을 것”

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육방송(EBS)은 13일 실시된 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 영어 영역과 관련해 “킬러문항을 배제하는 등 전반적으로 지난해 수능과 올해 9월 모의평가 출제 기조를 유지했다”라고 밝혔다.

EBS는 이날 오후 교육부 세종청사에서 열린 ‘2026 수능 영어영역 출제 방향 브리핑’에서 “EBS 연계율은 55.6%로 45문항 중 25문항이 간접 연계되어 출제되었다”라면서 “비연계로 출제된 문항에서도 EBS 연계교재에서 자주 사용되었던 소재와 일상적이고 친숙한 소재의 지문이 다수 포함됐다”라고 강조했다.

이어 “정확한 독해력과 종합적 사고력에 근거해야 정답을 찾을 수 있는 32·34번, 37번, 39번 등의 문항이 중상위권 학생들을 변별할 것”이라고 언급했다.

EBS는 “공교육을 통해 지문을 충실하게 읽고 이해하는 능력을 갖춘 수험생들이 정답을 맞힐 수 있도록 다양한 유형에서 지문의 정확한 해석을 필요로 하는 문항으로 변별력을 확보했다”라며 “대학에서 수학하는 데 필요한 영어 사용 능력을 측정하기 위해 듣기·말하기·읽기·쓰기 네 영역에서 다양한 소재의 지문과 자료를 활용한 문항이 출제했다”라고 설명했다.

아울러 “영어의 유창성뿐만 아니라 정확한 영어 사용 능력을 평가하기 위해 어휘 및 문법 문항을 포함했다”라며 “사교육에서 문제 풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항은 배제하였고 공교육에서 다루는 내용만으로도 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도의 문항이 고루 출제했다”라고 했다.

EBS는 “공교육을 통해 평소 다양한 어휘 학습과 글의 중심 내용 파악 연습을 꾸준히 한 학생들은 대부분 지문을 이해하고 정답을 찾는데 어려움이 없었을 것”이라면서 “문장을 정확하게 이해하는 연습을 성실하게 한 학생들은 간접쓰기 문항도 그리 어렵지 않게 풀어낼 수 있었을 것”이라고 덧붙였다.