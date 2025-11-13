신계약 CSM 2841억원 전년 대비 57.2% 증가

[헤럴드경제=서지연 기자] 한화손해보험은 3분기 누적 순이익이 2942억원으로 전년 동기 대비 14.9% 감소했다고 13일 밝혔다. 다만 투자이익과 보장성 신계약 확대 효과로 CSM(계약서비스마진)이 성장세를 이어갔다.

3분기 누적 매출액은 4조9218억원으로 13.1% 증가했다. 3분기 매출액은 1조5991억원으로 전년 동기 대비 13.3% 늘었고, 순이익은 2942억원으로 14.9% 줄었다.

한화손보 관계자는 “순이익 감소는 업계 전반적인 의료 이용률 증가로 인한 장기 보험금 예실차(예정과 실제 차이) 악화와 계절적 영향에 기인한 자동차 및 일반보험에서의 보험사고 증가 영향이다”라고 설명했다.

올해 3분기 장기보장성 신계약은 229억원으로 월평균 76억원을 달성해 전년동기 대비 30% 신장했다. 이는 여성 및 시니어 보험시장 중심의 매출 확대와 영업채널 규모 확장을 통한 시장 지배력을 지속적으로 강화한 영향이다.

3분기 보유계약 CSM은 4조2607억원으로 전년 말 대비 12% 순증했다. 또 신계약 CSM은 2841억원으로 전년 동기 대비 57.2% 증가했다. 이는 상품 경쟁력을 바탕으로 양적∙질적으로 계속 성장해 온 결과이다.

지난 3분기 손익부문은 배당 및 이자 수익의 증가와 주가 상승에 따른 차익 실현으로 2분기 대비 19.5% 증가한 1560억원의 투자손익을 시현했다.

한화손보 관계자는 “여성∙시니어보험과 같은 고가치 상품 중심의 판매를 통해 가치배수가 지속 증가하고 있어 향후 수익성도 안정적으로 개선될 것으로 기대한다”며 “4분기 이후 장기보험은 물론 자동차, 일반보험에서도 우량계약 중심의 매출 확대와 정교한 언더라이팅을 통해 손익개선에 더욱 주력할 것”이라고 말했다.