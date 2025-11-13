[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 한국해양진흥공사는 오는 26일 부산 서면 롯데호텔에서 ‘2025 KOBC BADA 컨퍼런스’를 개최한다고 13일 밝혔다. 이 컨퍼런스는 지난 7년간 ‘KOBC 마리타임 컨퍼런스’로 개최해 오다, 안병길 사장 부임 이후 해양산업에 친화적인 ‘KOBC BADA 컨퍼런스’로 명칭 변경 후 열리는 첫 번째 행사이다.

특히 이번 행사에는 국내외 전문가들이 연사로 참여해 거시경제 동향, 선박 금융, 물류·인프라 산업 변화, 선종별 해운시황 등 해양산업 전반에 걸친 주제를 논의하며, 정보 교류와 네트워킹을 펼칠 것으로 기대된다.

Bloomberg에서 글로벌 거시경제 흐름과 미국의 관세 정책이 해운 및 무역시장에 미치는 영향을 분석하고, 글로벌 부동산 리서치 기업 Cushman& Wakefield와 세계로선박금융이 각각 글로벌 물류·인프라 투자 전망과 선박 금융 시장의 트렌드를 주제로 발표한다.

이어 전준수 서강대학교 명예교수가 조선과 함께 한국해운의 도약을 주제로 강연한다. 글로벌 리서치전문기관인 Alphaliner와 Kpler가 각각 컨테이너선과 드라이벌크선 시황을 다루고, 영국의 해운분석기관 MSI는 선박매매(S&P) 시장의 최근 동향과 이후 전망을 제시한다.

2025 KOBC BADA 컨퍼런스 참가 신청은 사전등록 링크(www.bmfw.kr) 또는 공사 홈페이지 내 배너를 통해 가능하다. 이번 2025 KOBC BADA 컨퍼런스는 부산광역시, 금융감독원과 함께 ‘부산해양금융위크’행사의 일환으로 진행될 예정이다.

안병길 해진공 사장은 “이번 컨퍼런스는 해운·항만·금융 분야 참석자들이 시장별 전망과 대응 전략을 공유하고, 해양산업의 성장 방향을 논의하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라고 말했다.