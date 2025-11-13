13일, 구청 대강당서 5급 이상 간부 80명 참석 ‘창의·혁신·공정’ 주제, 조직문화 공유…특강, 조별 발표, 팀워크 활동 서강석 구청장 “구민 중심 조직문화로 ‘섬김행정’ 성과 이어갈 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 11월 13일 오후 2시 구청 대강당에서 5급 이상 간부 80명이 참석한 가운데 ‘2025 송파구 간부워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 한 해를 마무리하고 새해를 준비하는 시점에서 송파구 행정의 핵심 가치인 ‘창의, 혁신, 공정’을 되새기고, 내년도 구민을 위한 섬김 행정의 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

변화하는 행정환경 속에 리더로서 조직을 이끌어가는 비전을 공유하는 자리였다.

행사는 조직문화 특강으로 시작했다. ‘리더의 창의와 혁신이 이끄는 성장하는 조직 만들기’를 주제로 아디다스코리아 부사장을 지낸 강형근 대표가 진행했다.

글로벌기업의 혁신 사례를 바탕으로 리더십과 조직의 지속 성장 전략을 공유했다. 특히 리더는 새로운 표준을 이끌고, 직원이 일을 통해 성장한다는느낌을 주어야 한다는 메시지를 전해 참석자들의 높은 관심을 받았다.

워크숍 2부에서는 간부들이 조직문화 개선방안을 직접 제안하는 시간을 가졌다. 한 해 동안 현장에서 느낀 문제의식을 바탕으로 실질적인 개선 아이디어를 나누며, 내년도 구민을 위한 더 나은 행정을 함께 고민했다.

이 자리에서는 ▲전보 후 찾아가는 인사 문화 등 공직 사회에 남아 있는 형식적 관행을 줄이고 실질적 소통을 늘리는 방안 ▲역할과 책임이 명확한 협업체계로 업무 효율을 높이자는 아이디어 등이 나와 참석자들의 공감을 얻었다.

끝으로 참석자들은 팀워크 프로그램으로 응원하고 호흡을 맞추며 리더로서 조직의 균형을 이끌어가는 협력 의미를 되새겼다.

서강석 송파구청장은 “송파의 발전은 결국 사람과 조직문화에서 비롯된다”라며 “이번 워크숍을 계기로 창의와 혁신, 공정의 가치를 되새겨 구민이 체감할 수 있는 섬김행정 성과로 이어지게 하겠다“고 말했다.

송파구는 5급 승진자격이수제 도입 등 공직자 직무역량을 강화하며 실질적인 행정혁신과 리더십 역량 높이기에 힘쓰고 있다.