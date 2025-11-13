제지연합회 ‘안전보건대회’ 개최

“안전의식의 생활화, 작업환경 개선으로 전국 제지사업장에서 무재해를 달성하자.”

한국제지연합회(회장 최현수·깨끗한나라 대표)는 ‘제지·펄프 안전보건대회’를 13, 14일 충북 충주 더베이스호텔에서 개최 중이다.

행사에는 제지회사 안전·보건 및 현장 관리자 60여명이 참석했다. 이들은 산업재해를 예방하고 안전한 일터를 구축하기 위한 방안을 모색했다.

연합회 최현수 회장은 “근로자의 생명과 안전을 보장하는 것은 최우선해야 할 최고의 가치”라며 “빈틈 없는 안전보건교육 강화, 작업환경 개선, 확고한 안전의식의 생활화를 통해 무재해 달성에 우리 업계가 매진하자”고 당부했다.

제지연합회 소속 23개 사업장의 2024년 재해율은 0.69%로 제조업 평균(0.80%)보다는 낮다. 하지만 2021년 0.59%를 기록한 이후 2022년 0.63%, 2023년 0.67%, 2024년 0.69%로 매년 증가하고 있다. 제지산업이 속한 ‘목재 및 종이제품 제조업’의 재해율은 평균 1.32%다.

행사에서는 충주고용노동지청의 ‘안전한 일터 프로젝트’ 설명, 산업재해 예방책 마련을 분임토의, 위험성평가 사례 발표가 진행됐다. 또 ‘안전관리 우수사업장’으로 선정된 유한킴벌리 충주공장의 안전관리 체계를 견학했다. 충주공장은 안전문화 확산과 내재화 프로그램 실시해왔다. 그 결과, 2024년 이후 올 상반기까지 1년반 동안 산업재해율 ‘0%’를 달성했다.

제지업계는 산업안전보건법 전면 개정과 중대재해처벌법에 대응해 각 사업장 안전·보건 관리자들이 참여하는 ‘안전상설협의회’를 2019년 구성해 예방활동을 하고 있다.