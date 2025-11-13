경기도 의왕시 소재, 1378가구 조성 액티브시니어 위한 맞춤형 서비스 눈길 낮은 보증금, 메디컬센터 등 시설 갖춰

[헤럴드경제=서정은 기자] 국내 최대 규모의 시니어 복합단지로 화제를 모았던 ‘백운호수 푸르지오 숲속의 아침’이 이달 말 입주를 시작한다. 전원형·도시형 입지를 모두 갖춘 리조트급 실버타운으로 관심을 모은 이 곳은 액티브 시니어를 위한 ‘올인원’ 서비스를 갖춘게 특징이다.

10월 준공한 ‘백운호수 푸르지오 숲속의 아침’은 경기도 의왕시 학의동 일원에 지하 6층~지상 16층, 1378가구 규모(2개 단지)로 조성된다. 만 60세 이상만 입주 가능한 임대형 시니어주택(스위트)과 분양형 오피스텔로 구성됐다. 시니어주택은 61·84㎡(이하 전용면적) 총 536가구, 오피스텔은 99·119㎡ 총 842실이다.

‘백운호수 푸르지오 숲속의 아침 스위트’는 국내 대표 디벨로퍼인 엠디엠(MDM)그룹이 시행하고 운영까지 담당하고 있다. 시니어 서비스와 운영은 모두 엠디엠이 출범한 엠포레가 직접 관리한다.

특히 액티브 시니어들을 대상으로 한 만큼 맞춤형 주거서비스가 특징이다. 엠포레는 해당 단지에서 전담 영양사가 직접 관리하는 건강식 식사 서비스 외에도 하우스키핑·런드리·컨시어지 서비스 등을 직접 운영한다.

단지 내 메디컬센터가 자리하고 있으며, 상주 간호사도 24시간 배치돼 입주민들은 가까이에서 맞춤형 의료 서비스를 제공받을 수 있다. 24시간 운영되는 토탈 라이프케어 프로그램 ‘클럽 포시즌’도 도입돼 다양한 액티비티와 커뮤니티 프로그램을 제공한다. 약 1만1000㎡(3500평) 규모의 초대형 시설로, 월드컵경기장 두 개에 버금가는 크기를 자랑한다. 5성급 호텔 수준의 인테리어도 갖췄다.

입주민 전용 커뮤니티에는 25미터 길이, 3개 레인 등을 갖춘 실내 수영장이 들어선다. 이 외에도 실외 썬큰 수영장, 골프연습장, 피트니스, 바디케어존 등이 마련돼 있다. 프라이빗 영화관인 시네마룸, 강의실, 음악실 등 여러 프로그램실 또한 구성돼 다양한 연계 프로그램을 제공한다.

액티브 시니어를 위해 설계된 맞춤형 평면과 안전 특화 요소를 적용해 주거 쾌적성을 한층 높였다. 내부에 무단차 설계, 현관 벤치, 미닫이 전실문, 비상콜 버튼, 안전바, 논슬립 타일, 안전 유도등, 승강기식 하향 피난구, 순환형 욕실 동선 등 생활 안전과 이동 편의를 위한 설계가 전 세대에 적용됐다.

단지는 서울 접근성이 우수하고, 백운호수와 모락산을 품은 자연환경과 생활 인프라를 모두 갖춘 입지로 평가받고 있다. 사업지 인근으로 위례과천선 의왕연장안이 포함돼 교통 편의성이 한층 강화될 전망이다.

또한 시니어 타운을 선택하는 데에 필수 요소인 ‘병원 접근성’도 갖췄다. 단지 바로 옆에는 의왕시의 숙원사업이었던 응급의료센터를 갖춘 종합병원 유치 호재도 더해졌다.

합리적인 입주 조건 또한 장점이다. 보증금은 타 실버타운 대비 낮게 책정됐고, 최초 계약자는 계약갱신을 포함해 최대 4년간 보증금 인상 없이 안정적으로 거주할 수 있게 했다.