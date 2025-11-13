게이츠 작심 비판…트럼프 겨냥 “美 역사상 가장 부패한 대통령”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 앨 고어 전 미국 부통령이 기후변화가 종말로 이어지지는 않을 것이라는 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업주의 최근 의견을 작심 비판했다.

고어 전 부통령은 게이츠가 화석연료 예찬론자인 도널드 트럼프 대통령으로부터 괴롭힘을 당할까 두려워 기후 위기에 대한 입장을 번복한 것이라며 안타까울 지경이라고 혹평했다.

고어 전 부통령은 12일(현지시간) 브라질에서 열린 제30차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP30)에서 영국 일간 가디언과 가진 인터뷰에서 이같이 밝혔다.

게이츠는 지난달 말 COP30을 앞두고 자신의 블로그에 올린 글에서 기후변화가 “인류의 멸망으로 이어지지는 않을 것”이라며 온실가스 감축 운동에만 국한하기보다 삶의 질을 개선하고 고통을 줄이는 다른 방법에 집중해야 한다는 의견을 피력했다.

게이츠의 이런 발언은 기존의 ‘종말론적 전망’에서 한발 후퇴한 것이다.

그간 게이츠와 기후 위기 대응에 발맞춰왔던 고어 전 부통령은 이에 대해 “내가 알고 있는 존경하는 모든 기후과학자는 ‘도대체 무슨 생각을 하는 거냐’고 반문했다”며 “어리석다”고 지적했다.

그는 게이츠가 트럼프 대통령이 재집권했을 때 기후 담당 직원들을 해고하고 백악관을 찾아 트럼프 대통령을 칭송했다면서 “트럼프가 다른 기업가들을 괴롭힌 것처럼 그도 괴롭힘을 당할까 봐 걱정한 것일 수 있다. (게이츠가) 트럼프를 두려워하는 것 같다”고 주장했다.

또 “그가 내놓은 의견에 열광한 사람은 트럼프뿐이었다”며 “아마도 게이츠가 그런 반응을 노린 것일 수도 있다”고 했다.

실제로 트럼프 대통령은 게이츠의 입장 변화에 대해 “기후변화 사기극에서 우리가 이겼다”고 환영한 바 있다.

고어 전 부통령은 게이츠가 기후 대응 관련 입장을 내놓은 그날 권위있는 국제의학저널 랜싯이 기후 행동을 가속하지 않으면 막대한 건강 문제가 발생할 수 있다는 보고서를 발표했다며 “빌이 안쓰러울 지경이었다”라고도 했다.

고어 전 부통령은 이어 트럼프 대통령도 강하게 비판했다.

그는 트럼프 대통령을 “미국 역사상 가장 부패한 대통령”이라고 규정하고, 트럼프 대통령이 재생에너지에서 손을 떼고 화석연료를 장려해 “미국 경제에 심각한 피해를 주고 있다”고 주장했다.

그 이유로 중국의 친환경 기술 수출액이 미국의 화석연료 수출액보다 훨씬 높다는 점을 들며 “이런 추세가 급격히 가속화하고 있다”고 짚었다.

지난 4일 버지니아, 뉴저지 주지사 선거와 뉴욕시장 선거에서 민주당이 압승한 데 대해서는 “미국인들이 강력하고 명확한 목소리를 낸 것”이라고 평가했고, 조란 맘다니 뉴욕시장 당선자에 대해서는 “일부 정책에는 동의하지 않지만, 정치인으로서 기본역량을 인상적으로 보여줬다”고 호평했다.