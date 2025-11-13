[헤럴드경제=조범자 기자] 골프존그룹(회장 김영찬)이 14년째 대전 유성구 ‘사랑의 김장 나누기’에 동참하며 지역사회 동행을 이어가고 있다.

골프존그룹은 그룹사 사회공헌 활동 ‘스윙 유어 드림(Swing your dream)’의 일환으로 12일 유성구 ‘2025 사랑의 김장 나누기’에 참여, 지역사회 취약계층의 건강한 겨울나기를 지원했다고 13일 밝혔다.

이번 봉사에는 대전 지역에서 근무하는 골프존, 골프존조이마루, 골프존카운티 등 임직원 약 30명이 봉사자로 나섰다. 골프존그룹은 김장 봉사를 위해 500만 원을 기부했으며, 임직원들이 정성껏 담근 김장 김치 1000kg(약 400~500 포기)은 취약계층 및 복지시설에 전달될 예정이다.

오는 20일에는 골프존그룹 서울 소재 근무 임직원들이 강남구 수서동과 노원구 상계동 일대에서 지역사회 나눔 봉사활동을 이어갈 예정이다.

한편, 골프존그룹은 나눔과 배려의 경영철학을 바탕으로 그룹사 사회공헌 브랜드 ‘스윙 유어 드림’을 통해 골프, IT, 문화, 나눔의 핵심 영역에서 체계적인 지원을 펼치고 있다. ‘스윙 유어 드림’은 ‘당신의 꿈을 응원합니다’라는 의미로, 이웃들의 꿈을 응원하고 함께 성장하기 위한 골프존그룹의 의지를 담고 있다.

특히 골프존그룹은 성장동력의 기반이 된 대전지역에서 지속적으로 사회공헌을 전개하고 있다. 취약계층에 식료품 및 생필품을 기부하는 ‘골프존 이웃사랑 행복나눔’, 지역 예술 활성화를 위한 ‘대전’그리다 꿈꾸다 전’을 비롯해 대전사회복지공동모금회에는 이웃사랑 성금 누적 20억 원을 기부하며 지난 2021년, 대전지역 기업 최초로 나눔명문기업 골드회원에 선정되기도 했다.