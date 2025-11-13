1~9월 매출 2.4조원…해외 비중 68.8%

[헤럴드경제=정석준 기자] 오리온은 2025년 3분기 연결기준 영업이익이 0.6% 증가한 1379억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 같은 기간 매출은 7% 성장한 8289억원으로 집계됐다.

1월부터 9월까지 누적 매출은 7.4% 증가한 2조4079억원, 영업이익은 1.8% 증가한 3907억원을 기록했다. 해외매출 비중은 68.8%이다.

오리온은 “카카오, 유지류, 아몬드 등 주요 원재료의 단가 상승으로 제조원가 부담이 가중됐지만 생산 효율 개선과 비용 효율화로 수익 방어에 성공했다”고 설명했다.

한국 법인의 매출은 4.3% 성장한 2826억원, 영업이익은 3.8% 감소한 421억원을 기록했다. 저당 그래놀라·바의 수요 증가와 ‘K-스낵’ 인기 확산에 따른 미주 수출이 늘었다. 영업이익은 참붕어빵 자율회수에 따른 54억원 규모의 일시적인 비용이 반영됐다.

4분기에는 생산라인 증설을 준비한다. 진천통합센터 구축으로 국내외 시장 확대를 위한 기반도 다진다. 미주·유럽을 비롯한 아프리카, 중동 등 신규 수출국 발굴에도 나선다.

중국 법인 매출은 4.7% 성장한 3373억원이었다. 영업이익은 5.4% 증가한 670억원을 기록했다. 베트남 법인은 내수 소비 둔화와 환율 영향으로 1% 줄어든 1205억원의 매출을 기록했다. 영업이익은 10.7% 감소한 213억원이었다.

이밖에 러시아 법인의 매출은 44.7% 성장한 896억원, 영업이익은 26.9% 증가한 117억원이었다. 인도 법인 매출은 38.7% 성장한 84억원이었다. 오리온은 ‘World’s No.1 K-Chocopie’ 슬로건을 앞세운 브랜드 마케팅 활동을 강화해 시장을 공략할 계획이다.