6개국 석학 초청… 최신 수술기법·임상 성과 공유

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항세명기독병원(병원장 한 동에선)은 오는 22일 본관 10층 광제홀에서 ‘2025 세명기독병원 최신 팔꿈치관절 심포지엄(POSCHES 2025)’을 개최한다.

이번 행사는 세명기독병원이 주최하고 대한수부외과학회가 주관하는 국제 학술대회로, 팔꿈치 질환의 최신 수술기법과 임상연구 성과를 공유하며 정형외과 전문의 간 학술 교류를 강화하기 위해 마련됐다.

‘혁신적 팔꿈치 관절 수술의 발전’을 주제로 열리는 이번 심포지엄에는 영국 에지힐대학교 아담 와츠 교수, 케임브리지대학교 병원리 반 렌스버그 교수, 일본 오사카대학교 시마다 고조 교수 등 6개국 10여 명의 팔꿈치 수술 분야 석학이 초청 연사로 참여한다.

국내에서는 류인혁 세명기독병원 정형 성형병원장과 이지호 부장을 비롯해 서울대병원, 연세대 세브란스병원 등 주요 의료기관의 정형외과 전문의들이 참석해 최신 수술기법, 생체역학 연구, 3D 프린팅 맞춤형 재건술 등 다양한 주제를 발표할 예정이다.

류인혁 병원장은 “국제 심포지엄을 통해 최신 의료 기술을 공유하고 환자들에게 한층 높은 수준의 의료서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

한편 세명기독병원 정형성형병원은 정형외과 전문의 18명이 진료에 참여하고 있으며, 연평균 외래 환자 20만 명, 수술 1만 건을 기록하고 있다.