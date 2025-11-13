10년간 112억원 모금…아동 3770명 후원 ‘나눔위크’ 10일간 3억원 모금으로 아동 20명 지원

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성이 13일 수원 디지털시티 디지털홀에서 ‘나눔키오스크 10주년’을 기념하는 ‘2025 나눔의 날’ 행사를 열었다.

2015년 삼성전자 구미사업장 임직원들의 아이디어로 시작된 사내 기부 플랫폼 ‘나눔키오스크’는 사원증을 태깅하면 1000원이 기부되는 방식이다.

현재 삼성 23개 관계사에서 국내 108대, 해외 43대 등 총 151대가 운영 중이며, 지난 10년간 모인 기부금은 112억 원에 달한다. 이 기금은 희귀질환·장애·질병 등으로 어려움을 겪는 아동 3770명을 후원하는 데 쓰였다.

올해 ‘나눔의 날’은 임직원들의 일상 속 기부 성과를 공유하고, 11월 초부터 2주간 진행된 ‘나눔위크’를 결산하는 자리로 마련됐다.

행사에는 박승희 삼성전자 CR담당 사장, 정태영 세이브더칠드런 사무총장, 여승수 초록우산어린이재단 사무총장 등 약 100여 명이 참석했다. 이스란 보건복지부 제1차관, 김준혁 더불어민주당 의원, 김예지 국민의힘 의원, 강경숙 조국혁신당 의원, 이주영 개혁신당 의원은 영상을 통해 축사를 전했다.

삼성은 ‘나눔위크’ 기간 동안 임직원 8만8000여명이 ▷사업장 인근 지역사회를 위한 대면봉사 ▷ 나눔키오스크 기부 ▷헌혈 캠페인 등 다양한 방식으로 나눔을 실천했다. 특히 10일간 진행된 특별 모금으로 3억원으로 아동 20명을 지원했고, 임직원 헌혈 캠페인에는 3600여 명이 참여했다.

나눔키오스크 기부금을 전달받은 유준 군(가명)의 어머니는 ‘나눔의 날’ 행사에 참석해 임직원들의 따뜻한 기부에 대한 감사를 전했다. 뇌병변 장애 등으로 보장구 없이는 홀로 거동이 어려운 유준 군은 나눔키오스크 기부금을 받아 꾸준한 재활치료를 받을 수 있었고, 지금은 비교적 신체 균형 능력이 향상됐다.

유준 군의 어머니는 “삼성 임직원들의 사랑과 응원 덕분에 유준이가 자신감을 갖게 됐다”며 “유준이가 한 발씩이라도 앞으로 나아가는 모습을 보는 날이 곧 올 것이라고 믿는다”고 말했다.

이날 행사에서는 우수 봉사·기부 임직원에 대한 시상도 진행됐다. 올해 나눔키오스크 최다 기부자 황경문 프로는 “통장 속 숫자가 올라가는 것보다 누군가의 하루를 밝히는데 도움을 줄 수 있는 것이 더 행복하다”고 소감을 말했다.

박승희 사장은 “나눔키오스크는 임직원의 작은 손끝에서 시작된 10년의 기적”이라며 “앞으로도 일상의 기부가 만드는 선한 변화를 이어가겠다”고 말했다.

또한 임직원들은 11월 한 달간 ‘기부약정’ 프로그램을 통해 2026년 기부할 CSR 활동을 선택하고, 매칭 기부 방식으로 참여할 수 있다. 현재 삼성전자 임직원 7만2000여명이 참여 중이며, 고액 기부자 예우 제도인 ‘아너스클럽’ 회원도 늘고 있다.