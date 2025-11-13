- 국립산림과학원, 국가산불위험예보시스템 분석 통해 전국 산불발생 위험 경고

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립산림과학원(원장 김용관) 산림재난예측·분석센터는 전국 대부분 지역의 산불위험지수가 ‘다소높음’ 단계를 유지하고 있으며 ‘높음’ 단계의 지역이 점차 증가할 것으로 예상됨에 따라 불씨 관리에 각별한 주의를 당부했다.

국가산불위험예보시스템 산불위험지수를 분석한 결과, 최근 5년간 11월에 산불위험지수가 ‘다소 높음’ 단계일 때 하루 평균 1.2건의 산불이 발생했다. ‘높음’ 단계에서는 ‘다소높음’ 단계보다 2.5배 많은 하루 평균 3건의 산불이 발생한 것으로 분석됐다.

더불어 최근 10년간 11월의 무강우일수를 분석한 결과, 비가 3일간 내리지 않은 경우 일평균 산불 발생 건수는 1.5건, 4일은 1.6건, 5일은 2.3건이었다. 특히 가장 오래 지속된 13일 무강우 기간에는 일평균 3.2건의 산불이 발생하여 11월 전체 일평균 산불발생건수(0.86건)보다 약 3.7배 높은 수치를 기록했다.

또한 최근 10년간 가을철 평균습도 분석 결과, 평균습도가 30~50%일 때 일평균 3.2건의 산불이 발생했다. 실제로, 금년 가을철 산불조심기간 중 6건의 산불이 발생했던 지난 11월 10일의 전국 평균습도는 45%로 분석됐다.

기상청 예보에 따르면 주말까지 비 소식이 없이 맑고 건조한 날씨가 예측됨에 따라, 산불발생 위험은 더욱 높아질 것이란 예상이다.

산림청 국립산림과학원 산불연구과 원명수 과장은 “주말까지 전국적으로 비소식이 없는 건조한 날씨가 지속돼 산불발생 위험은 점차 증가할 것으로 예상된다”며 “가을철 산불조심기간 입산통제구역의 출입을 삼가고 불법소각 등으로 산불이 발생하지 않도록 예방활동에 적극적으로 동참해 주시기를 바란다”고 당부했다.