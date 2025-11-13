- 4년 만에 다시 선보이는 1000원권 45면부(전지형) 2만 9000세트, 5000원권 16면부 2만 9700세트 한정 판매

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)가 13일~21일까지‘1000원권 45면부(전지형)와 5천원권 16면부 연결형은행권’예약 접수를 단독 진행한다.

연결형은행권은 전지 형태로 인쇄된 은행권을 낱장으로 자르기 전 은행권으로, 그 간 2면부 또는 4면부 연결형 은행권 위주로 판매되어 왔다. 조폐공사는 지난 2021년 이후 4년 만에 1000원권 45면부(전지형)와 5000원권 16면부를 다시 선보인다.

연결형 은행권은 면세제품으로 ▷1000원권 45면부는 세트당 6만1500원의 가격으로 총 2만 9000세트를 판매하며, ▷5000원권 16면부는 세트당 10만 2400원으로 2만 9700세트를 판매한다.

한 사람당 1000원권 및 5000원권 각 5세트(총 10세트)까지 신청 가능하며, 선착순이 아닌 추첨식 예약제로 진행한다. 예약기간 내 접수와 결제를 완료하면 된다. 신청 수량이 발행 수량을 초과할 경우 무작위 추첨을 통해 당첨자를 선정할 예정이다.

다만 주의할 점은, 동일 수령자 및 수령지 등 접수정보가 중복될 경우 권종별 20세트(총 40세트)까지만 추첨 대상에 포함하며, 매크로 프로그램 등 비정상적인 방법으로 접수할 경우 당첨이 취소되거나 배송이 제한될 수 있다.

예약은 한국조폐공사 온라인 쇼핑몰에서 13일 오전 11시~21일 오후 17시까지 9일간 진행한다. 추첨식 예정일은 12월 3일이며, 배송은 오는 12월 15일부터 순차적으로 이뤄질 예정이다.

성창훈 사장은 “전지형 및 16면부 연결형 은행권은 지난 2021년에도 큰 인기를 끌었던 공사의 대표 제품”이라며 “4년 만에 다시 선보이는 만큼 이번에도 많은 고객들의 호응이 있을 것으로 예상된다”고 말했다.