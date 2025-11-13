삼성 네오 QLED 기술 적용

삼성전자의 전장 분야 자회사인 하만이 ‘하만 레디 디스플레이’가 자동차 업계 최초로 HDR10 플러스 인증을 획득했다고 13일 밝혔다.

HDR10 플러스 인증은 HDR10 플러스 테크놀로지 컨소시엄(HDR10+ Technologies LLC)이 제정한 글로벌 화질 표준으로, 다양한 조명 환경에서도 영상의 밝기·대비·색상을 정밀하게 구현할 수 있는지를 평가한다.

하만은 삼성전자 및 파나소닉과 협력해 차량 환경에 맞춘 HDR10+ 자동차용 기술 사양을 선도적으로 개발했으며, 이를 통해 주간의 강한 햇빛이나 야간의 도시 조명 아래서도 일관된 화질을 유지하는 HDR10 플러스 어댑티브(Adaptive) 기술을 구현했다. 특히 이번 기술 인증은 하만과 삼성전자 하만협력팀의 협업을 통한 기술 표준화 주도가 핵심 동력으로 작용했다.

삼성의 네오 QLED 기술도 한몫했다. NQ3, NQ5, NQ7 시리즈로 구성된 하만 레디 디스플레이는 차량 내 다양한 조명 조건에서도 탁월한 밝기와 명암비를 유지한다. 지능형 이미지 알고리즘을 통해 주행 중 실시간으로 색상과 밝기를 최적화하는 점도 특징이다.

하만은 이번 기술 인증을 통해 오디오와 비디오를 아우르는 프리미엄 차량 내 경험을 강화한다. 하만의 고품질 오디오 브랜드 포트폴리오와 결합해, 탑승자는 주행 중에도 몰입감 높은 영상과 사운드를 동시에 즐길 수 있다.

실파 델리 하만 레디 디스플레이 사업 상무는 “오랫동안 ‘거실의 경험을 자동차로 가져오는 것’을 목표로 해왔다”며 “세계 최초 HDR10 플러스 자동차 인증은 자동차 제조사와 소비자가 신뢰할 수 있는 몰입감 넘치는 차량 내 디스플레이 품질의 새로운 기준을 제시하는 것”라고 말했다. 박지영 기자