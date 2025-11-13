부군수 주재 대책회의…감시원 역할 강화·주민 참여 독려

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군이 가을철 산불예방에 총력을 기울이고 있다.

13일 박시홍 부군수 주재로 열린 산불방지 대책 회의에는 부읍·면장들이 참석했으며, 주민과의 소통 강화와 산불발생 잠재 요인 점검을 철저히 해 달라는 당부가 이어졌다.

회의에서는 “가을철은 산불 발생이 상대적으로 적지만, 건조한 날씨와 불법 소각 등 작은 불씨도 대형 산불로 이어질 수 있다”며 사전 예방 중심의 현장점검 강화가 강조됐다.

특히 산불감시원의 역할을 단순 순찰에서 벗어나, 지정된 책임구역 내 잠재 위험 요인을 발굴·차단하는 방식으로 확대하는 방안이 중점 논의됐다.

또한 마을방송, 문자 안내, 현장 계도 등 주민 홍보를 강화해 주민 스스로 산불 예방에 참여하도록 분위기를 조성하도록 지시했다.

각 읍·면에서는 불법 소각 우려지, 외딴집 쓰레기 상습 소각지, 화목보일러 사용 농가 등 산림 인접 위험 시설을 집중 점검하고, 위험 요인이 발견되면 즉시 정비하거나 관련 부서와 연계해 조치할 계획이다.

박시홍 부군수는 “산불은 발생 후 진화보다 ‘발생 자체를 막는 것’이 가장 중요하다”며 “각 읍·면에서는 사전 점검 체계를 내실화해 안전한 산림 환경을 만들어 달라”고 강조했다.

봉화군은 이번 회의 결과를 바탕으로 가을철 산불예방 추진 체계를 재정비하고, 산불감시원을 중심으로 한 선제적 예방 활동을 지속해서 강화할 방침이다.