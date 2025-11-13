1등급 5명, 2등급 4명, 3등급 4명 총 13명 수상

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산광역시교육청은 지난 12일 시교육청에서 ‘2025학년도 유치원 수업혁신사례 연구대회’ 입상자에 대한 시상식을 개최했다고 13일 밝혔다.

부산교육청은 유치원 교사의 자발적인 수업 혁신을 지원하고 유치원 현장의 연구 문화를 조성하기 위해 지난 2021년부터 매년 유치원 수업혁신사례 연구대회를 열고 있다.

지난 4월부터 10월까지 진행한 올해 대회에는 23명의 부산지역 유치원 교사가 참여해 연구 역량을 뽐냈으며, 1등급 5명, 2등급 4명, 3등급 4명 총 13명이 수상의 영예를 얻었다.

부산교육청은 입상자들의 연구보고서와 수업 동영상을 ‘연구대회 네트워크(http://www.edunet.net)’와 교수학습샘터(https://westudy.busanedu.net)에 탑재해 현장에서 활용하도록 할 방침이다.

생태 감수성과 지속 가능한 삶을 위한 환경교육에 관한 연구로 1등급 수상자로 선정된 내성초등학교병설유치원 김미정 교사는 “이번 대회를 통해 기후 위기라는 어려운 주제를 유아놀이 중심 수업으로 풀어가는 과정에서, 교사로서도 배움과 성찰의 시간을 가질 수 있었다”고 소감을 밝혔다.

김석준 교육감은 “놀이에서 시작된 배움이 교실 수업으로 이어질 수 있도록 유아들과 함께 성장의 길을 걷고 계신 선생님들께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 유치원 교사들이 수업에 더욱 집중하고 전문성을 키워 나갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.