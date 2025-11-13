[헤럴드경제=박연수 기자] 현대홈쇼핑은 차량 토탈 비교견적 서비스 ‘차봇 플러스’ 방송을 오는 16일 오후 5시 15분부터 송출한다고 밝혔다.

차봇 플러스는 신차 구매부터 차량 렌트, 보험, 시공 서비스까지 아우르는 차량 컨시어지 서비스다. 스타트업 ‘차봇모빌리티’와 협업해 선보인다. 신차 가격을 비교하고 금융·보험 상품 등 서비스를 제공받을 수 있다.

이날 방송에서는 현대자동차 그랜저 등 인기 차종을 비롯해 국내외 브랜드의 20여개 차량 모델이 소개된다. 1호 계약 고객에게는 현대백화점 상품권 100만원권을 제공한다.

이번 상품 론칭은 현대홈쇼핑의 자체 오픈 이노베이션 프로그램 ‘H.I.G.H(Hyundai Innovation Growth Hub)’ 운영 성과다. 현대홈쇼핑은 지난 4월부터 서울경제진흥원, 스타트업 투자사 마크앤컴퍼니와 함께 유망 스타트업을 발굴·육성하는 H.I.G.H 프로그램을 운영 중이다.

현대홈쇼핑 관계자는 “앞으로도 외부와 적극적으로 협업해 차별화된 신상품 발굴 및 서비스 개발에 속도를 올리겠다”고 말했다.