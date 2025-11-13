부산시, 부산지방해양수산청, 부산항만공사

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시와 부산지방해양수산청, 부산항만공사는 13일 오후 2시 시청 1층 대회의실에서 ‘기관장 행정협의회’ 하반기 회의를 개최한다고 밝혔다.

기관장 행정협의회는 지난 4월, 8년 만에 재가동된 제1차 회의 이후 7개월 만에 열리는 하반기(2차) 회의로, 부산항의 중장기 발전방향을 모색하고 기관 간 협력체계 강화를 위해 마련됐다. 회의는 기관별 개최 순서에 따라 지난 상반기 부산지방해양수산청에 이어 부산광역시에서 주최한다.

3개 기관이 함께하는 기관장 행정협의회는 부산항의 효율적 운영과 정책적 일관성 확보를 위해 부산시-부산지방해양수산청-부산항만공사가 참여하는 정례 협의회로 2017년 이후 중단되었다가 지난 4월 전격적으로 재가동된 바 있다.

이날 회의에서는 총 13건의 안건이 논의된다. ▷2026년 제19회 부산항 축제 ▷준비‧기획 공동 협력 ▷제22회 세계항구도시협회 총회 유치 협조 ▷부산 분산에너지 특구지정에 따른 항만 육상전원공급설비(AMP) 전력공급 ▷북항재개발사업 효율적 추진·관리 방안 등 부산항의 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장 기반 마련을 위한 현안들이 집중적으로 다뤄질 예정이다.

특히 지난 1차 회의에서는 기관장들의 전향적 판단과 적극적인 협의를 통해 실무선에서 해결이 어려웠던 사안들이 실질적 논의로 이어지는 성과를 거뒀으며 이후에도 각 기관은 안건별 추진실적을 공유하며 지속적인 실무협의를 이어왔다.

아울러 3개 기관은 이번 회의를 계기로 연 2회 정례회의 체계 확립, 공동 현안 대응을 위한 실무협의회 수시 운영 등 협의회를 중심으로 한 협력체계 내실화를 통해 부산항의 미래 경쟁력 강화를 지속 추진할 계획이다.

다음 회의는 2026년 상반기 중 부산항만공사에서 주최할 예정이다.