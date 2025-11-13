보유계약의 미래이익이 꾸준히 누적 일반보험 성장에 자산운용도 개선세

[헤럴드경제=서지연 기자] 삼성화재가 올해 3분기 말 기준 CSM(보험계약마진)이 15조원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

삼성화재는 이날 기업설명회를 통해 장기보험 부문은 우량담보 중심의 포트폴리오 개선과 수익성 강화 전략이 성과를 거두며 3분기 신계약 CSM이 전분기 말 대비 6.6% 증가한 7669억원을 기록했다고 설명했다. 이에 따라 전체 CSM 총량은 4301억원 늘어난 15조원을 넘어섰다.

이는 보유계약의 미래이익이 꾸준히 누적되고 있음을 의미하며, 장기보험 중심의 안정적 수익 구조가 강화되고 있음을 보여준다.

다만 손해율 상승 영향으로 보험금 예실차가 축소되면서 누적 보험손익은 전년 동기 대비 8.8% 감소한 1조2172억원을 기록했다.

3분기 연결 기준 지배주주지분 당기순이익은 전년(5541억원) 대비 2.9% 낮아진 5380억원을 기록했다. 누적 기준 순이익은 1조7836억원으로 전년(1조8665억원) 대비 4.4% 감소했다. 세전이익은 전년 2조4676억원보다 3.9% 하락한 2조3725억원으로 집계됐다.

자동차보험은 연이은 요율 인하와 여름철 호우·폭염 등 자연재해로 인한 사고 증가 영향으로 3분기 648억원의 적자를 냈다. 누적 기준으로도 341억원 손실을 기록했다. 반면 일반보험은 국내외 사업이 동반 성장하며 별도 기준 누적 보험손익이 1567억원으로 전년 대비 4.4% 증가했다. 해외법인 삼성Re는 225억원의 손익을 거두며 전년 동기 대비 31% 성장했다.

자산운용 부문도 개선세를 이어갔다. 증시 호조에 따른 주식 및 대체투자 평가이익 증가와 채권 교체매매 효과로 3분기 투자이익은 8090억원을 기록, 전년 동기 대비 20.2% 늘었다. 누적 투자이익은 2조3141억원으로 10.3% 증가했으며, 투자이익률은 3.67%로 0.22%포인트 상승했다.

구영민 삼성화재 경영지원실장(CFO)은 “대내외 불확실성과 경쟁 심화 속에서도 전 사업부문이 기민하게 대응하며 본업 경쟁력 강화를 이어가고 있다”며 “수익성 중심의 지속 성장 전략으로 2025년을 최고의 성과로 마무리하고, 도약의 전환점이 될 2026년을 철저히 준비하겠다”고 말했다.