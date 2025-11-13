투자기간 길어질수록 수익률 상승 적립식 투자, 장기투자에서 강점 KCGI프리덤TDF 순자산 2785억원 규모 성장

[헤럴드경제=신주희 기자] KCGI자산운용은 자사 타깃데이트펀드(TDF) ‘KCGI프리덤TDF시리즈’ 보유 계좌의 실질 수익률을 분석한 결과, 투자기간이 길수록 수익률이 상승하고 변동성은 줄어드는 것으로 조사됐다고 13일 밝혔다.

KCGI자산운용은 자사 다이렉트 서비스를 통해 연금저축 클래스로 TDF에 가입한 1만983개 계좌의 올해 9월 말 기준 수익률을 보유기간별로 나눠 분석했다. 그 결과 1년 미만 투자 계좌의 평균 수익률은 6.7%에 그쳤지만 1년 이상~3년 미만은 19.7%, 3년 이상~5년 미만은 28.1%로 투자 기간이 길어질수록 수익률이 상승했다.

변동성은 투자 기간이 길수록 감소했다. 계좌 수익률의 표준편차는 1년 이상 3년 미만 9.7%에서 3년 이상 5년 미만 8.2%로 하락해 장기 투자 시 시장 변동성을 점차 흡수하는 효과가 나타났다. 특히 적립식의 표준편차는 더욱 줄어 같은 기간 각각 7.6%, 6.7%로 낮아졌다.

3년 이상 ~5년 미만 기준으로 임의식(거치식) 계좌의 평균 수익률은 28.8%, 적립식 계좌는 26.0%로 집계됐다.

KCGI자산운용은 “시장 타이밍을 맞추기보다, TDF에 장기·적립식으로 꾸준히 투자하는 전략이 노후 자산 마련에 유효하다는 사실을 확인한 사례”라고 설명했다.

목표 은퇴 연도(빈티지)별 수익률을 보면 목표시점이 긴 TDF에 투자한 계좌의 수익률이 높았다. 예를 들어 TDF2045의 3년 이상 5년 미만 보유 계좌의 평균 수익률은 31.3%로, 목표시점이 짧은 TDF2030 평균 수익률이 24.8% 보다 6.3%포인트 높았다. 수익률 31.3%는 연복리로 환산시 6.5%에 해당하는 수익률이다.

TDF 가입자 분포를 살펴보면 금액기준으로는 2030이 31%, 2035가 27%로 두 빈티지를 합쳐 58%를 차지했다.

KCGI프리덤TDF시리즈는 2020년 10월 설정 이후 가파르게 성장해 2025년 10월 말 현재 순자산 2785억원 규모로 성장했다. 지난달 31일기준 KCGI프리덤TDF2030~2050의 5년 수익률은 평균 65.2%로, 국내서 TDF를 운용 중인 12개 운용사 중 2위에 해당한다. 빈티지별로는 TDF2045의 5년 수익률이 71.8%로 가장 높았다.