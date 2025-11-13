“AI·클라우드로 디지털 혁신 주도” ‘2026 APEX Best Awards’ 동아시아 부문서 최고의 객실 서비스·기내 식음료 부문 2관왕

[헤럴드경제=김성우 기자] 대한항공은 싱가포르에서 열린 글로벌 항공 박람회 APEX FTE 아시아 엑스포 2025에서 ‘FTE 아시아태평양 선구자 상’과 ‘2026 APEX 최고의 상’을 받았다고 13일 밝혔다.

대한항공은 인공지능(AI) 기술 활용과 클라우드 전환 등으로 아시아태평양 지역 항공업계 디지털 혁신을 주도한 점을 인정받아 ‘FTE 아시아태평양 선구자 상’을 받았다. 해당 상은 아시아태평양 항공사·공항 중 관련 분야에서 뛰어난 성과를 보인 10개 기업에 제공된다.

실제 대한항공은 세계적인 클라우드 선도 기업 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 AI 혁신 기술을 적용한 클라우드 기반 지능형 고객센터 ‘인공지능컨택센터(AICC)’를 구축하고 있다. AICC는 AI 기술을 활용해 상담 내용을 요약하거나 모범 답변을 제공하는 등 상담원 업무를 보조한다. 이를 활용해 대한항공은 고객 문의에 기존보다 신속하고 정확하게 응대하고 있다.

대한항공은 최근 미국 AI 방산 기업 안두릴과 파트너십을 맺고 임무자율화 기반 무인기 공동 개발을 추진하고 있다. 주최 측은 이 같은 행보가 차세대 무인 기술 및 시스템 개발을 가속화하고 항공우주 분야 혁신을 이끌 수 있을 것으로 평가했다.

FTE 측은 “대한항공은 최첨단 AI와 클라우드 기술을 활용해 고객 경험과 운영 효율을 높이는 과감한 디지털 혁신을 주도하고 있다”며 “전략적 파트너십, 인적 역량 강화, AI 기술의 선구적인 개발로 항공의 미래를 만들어가고 있다”고 말했다.

아울러 대한항공은 ‘2026 APEX Best Awards’ 동아시아 지역 부문에서 ▷최고의 객실 서비스 ▷최고의 기내 식음료 등 2개 상을 받았다. 이 상은 APEX가 글로벌 여행 앱 ‘트립잇’과 협력해 익명으로 수집한 실사용자들의 평가와 피드백을 바탕으로 선정된다.

한편, APEX FTE 아시아 엑스포는 2010년부터 15년째 개최되는 항공업계 주요 박람회다. 글로벌 항공사 평가 기관 APEX(Airline Passenger Experience Association)와 전 세계 항공·공항 분야 혁신을 조명하는 비영리단체 FTE(Future Travel Experience)가 공동 주관한다.

올해 엑스포는 지난 11~12일 싱가포르 마리나베이샌즈에서 열렸다. 전 세계 주요 항공사 및 공항, AI 혁신 기업을 비롯한 관계사들이 참여해 고객의 항공 여행 경험을 향상하는 다양한 방법과 경영 성과 솔루션을 공유했다.