- 13일 ‘외국기업의 날’ 행사서 외투 유치 유공 대통령 표창 ‘영예’

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 세계적인 경제 불확실성 심화 흐름 속에서도 우수 기술을 보유한 외국기업을 도내 적극 유치한 공적을 인정받았다.

도는 13일 산업통상부가 주최하고, 한국외국기업협회가 주관한 ‘2025 외국기업의 날’ 행사에서 외국인 투자 유치 유공으로 대통령 표창을 받았다.

도는 민선 8기 들어 전 세계 첨단기업을 대상으로 적극적인 유치 활동을 펼쳐 외국인 투자 기업 40개사로부터 미화 41억 4700만 달러 외자를 유치했다.

도내에는 전국 최대 규모 외국인투자지역(FIZ)이 있으며, 단지형 7개소와 개별형 17개소에 총 73개 기업이 입주해 있다.

또 투자 수요에 대응해 전국 최초로 천안5 외국인투자지역(FIZ) 확장, 첨단투자지구 신규 지정(3곳) 등을 추진, 선제적으로 투자 환경을 조성 중이다.

이러한 노력을 인정받아 도는 지난 5월 지자체 최초로 국가대표 브랜드 ‘투자유치선도도시 대상’을 수상한 데 이어서 이번에 또 한 번 큰 상을 받는 영예를 안았다.

앞으로 도는 전 세계 공급망 확보 경쟁에 대응하기 위해 주력 산업의 가치 사슬(밸류체인) 확립과 미래산업 분야 투자 유치를 강화할 방침이다.

아울러 외국 투자가를 대상으로 투자처로서 도의 매력을 알리고 차세대 신산업의 도내 정착을 적극 지원할 계획이다.

한편 이날 행사에선 도내 기업인 동신포리마(홍성)가 대통령 표창을, 한국유미코아배터리머티리얼즈(천안)와 에드워드코리아(천안) 등이 산업포장을 수상했다.