핵점포 4곳 지정 및 모범상인 35명 표창 수여로 경쟁력 및 서비스 질 향상 도모 전통시장 고객지원센터 3개소 개소 완료, 상인·주민 소통 거점 확보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 전통시장의 경쟁력 강화와 활성화를 위해 ‘핵점포 지정 및 모범상인 표창 수여’와 ‘고객지원센터 개소’ 사업을 잇달아 완료하며 지역경제 활성화에 박차를 가하고 있다.

먼저 구는 지난 11월 12일 전통시장 핵점포(핵심점포) 지정 및 올해의 모범상인 표창 수여식을 진행했다.

‘핵점포’는 상권을 대표하고 활성화를 이끌어갈 잠재력 있는 중심 점포를 의미한다. 올해 처음으로 지정된 핵점포는 ▲소문난 순대국(동원전통종합시장) ▲맛나네김치(동원전통시장상점가) ▲쭈꾸미부대(면목시장) ▲소문난 순대국 왕족발(중랑동부시장) 등 4곳이다. 핵점포에는 인증 명패가 수여되었으며, SNS 홍보 등 다양한 지원을 통해 시장 전체의 활력을 높일 계획이다.

아울러 지난해에 이어 올해에도 진행된 모범상인 표창 수여식에서는 전통시장 발전과 지역사회 공헌에 앞장선 상인들을 선정해 그 공로를 격려했다.

이번 행사에서는 전통시장 7개소에서 총 35명의 상인이 표창을 받았다.

앞서 구는 동원전통시장상점가, 면목시장, 장미제일시장 등 3곳에 고객지원센터를 신규 개소했다. 총 8억 6000만 원의 예산이 투입된 이 센터들은 11월부터 본격 운영에 들어갔다.

고객지원센터는 시장 고객의 불편 사항 접수·처리, 상인회의 회의·교육, 주민 간 교류 등 다양한 기능을 수행하는 전통시장 소통 거점 공간이다.

특히 동원전통시장상점가 고객지원센터는 83㎡ 규모로 신축되었으며, 면목시장과 장미제일시장은 기존 시설을 리모델링해 고객 쉼터와 회의실을 정비하는 등 친숙하고 쾌적한 공간으로 재구성되었다. 구는 이를 통해 시장 이용객의 편의 향상과 함께 활력있는 전통시장 환경을 조성할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 고객지원센터 개소와 핵점포 지정이 전통시장의 활성화와 경쟁력 강화에 크게 기여할 것”이라며 “앞으로도 상인과 소비자가 모두 만족하고, 시장이 지역경제의 중심으로 성장할 수 있도록 지속적인 협력과 지원을 이어가겠다”고 말했다.