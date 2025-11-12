[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시의회 하중환(달성군) 의원은 12일 대구의료원 행정사무감사에서 장애인 의무고용률 저조와 고용부담금 증가 문제를 지적하며 공공기관으로서 사회적 책임을 다할 것을 촉구했다.

하 의원은 “2025년 공공기관 장애인의무고용률은 3.8%이지만 대구의료원은 1.54%로 절반에도 미치지 못한다”며 “최근 3년간 장애인 고용률은 하락하고, 고용부담금은 1억1000만 원에서 1억8000만 원으로 56% 이상 증가했다”고 설명했다.

이어“서울·부산·인천 등 주요 도시 의료원들은 장애인 고용률이 꾸준히 증가하는 반면 대구의료원만 역행하고 있다”며 “전국 의료원 중 대구의료원이 장애인 의무고용 불이행 기관 명단에 오른 것은 부끄러운 일”이라고 지적했다.

또 “대구시 산하 기관 전체가 연간 6억원의 고용부담금을 납부하는데 대구의료원 한 기관이 전체의 3분의 1을 차지하는 것은 심각한 문제”라고 강조했다.

하 의원은 “장애인 표준사업장 설립과 직무 재설계를 통해 행정보조·의무기록관리·원무지원 등 의료·일자리·장애인 문화예술이 연결되는 적합 직무를 적극 발굴해야 한다”며 “공공의료기관이 사회적 약자 고용 확대의 모범이 돼야 한다”고 말했다.

더불어 “2023년에도 동일 문제를 지적했음에도 개선되지 않고 상황이 악화됐다”며 “긴축재정 상황에서 의무를 지키지 않아 부담금으로 예산을 낭비하는 것은 심각한 문제”라고 덧붙였다.

이에 대해 김시오 대구의료원장은 “장애인 고용 문제에 대해 책임을 통감하며, 표준사업장 설립 등 다양한 고용 확대 방안을 검토하겠다”고 답했다.

한편 하의원은 ‘대구시 장애 인식개선 지원 조례’를 대표 발의했으며 현재 ‘대구시 장애인 표준사업장 지원 조례’와 ‘대구시 장애예술인 문화예술활동 지원 조례’ 제정을 추진하는 등 장애인 복지정책 확산에 앞장서고 있다.