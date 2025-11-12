[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 한국생산성본부가 실시한 2025년 국가고객만족도 전문대학 교육 서비스 부문에서 1위를 차지했다고 12일 밝혔다.

이는 지난 2013년 1위에 오른 이후 13년간 부동의 1위를 유지했다.

영남이공대는 학생 만족을 핵심 가치로 삼고 학생교육만족도(YCSI)를 기반으로 한 피드백 시스템을 매년 운영하고 있다.

학생교육만족도 운영위원회 구성, 책임교원 위촉, 주기적 설문과 설명회를 통해 학생의 의견이 학교 운영에 실질적으로 반영되도록 했다.

올해는 신입생 웰컴 토크 콘서트, 총학생회·대의원회와 정례 소통회의, 캠퍼스 커넥트 데이, 총장 토크 콘서트 등 학생 참여형 프로그램을 대폭 확대했다.

이재용 총장은 학생들과 점심시간을 활용해 자유롭게 의견을 나누는 ‘총장 미팅위크’를 통해 대학내 현안을 신속히 공유·해결하는 ‘열린 행정’을 실현하고 있다.

영남이공대는 학생들이 즐겁게 배우고 성장할 수 있는 캠퍼스 환경 조성에도 힘쓰고 있다.

최신형 e-스포츠 센터, K-POP 스튜디오, 오픈 스터디룸, 미팅룸 등 학생 의견을 반영한 다양한 복합공간을 마련했다.

이는 단순한 학습 공간을 넘어 ‘학생이 주인공인 대학’을 구현하기 위한 노력의 일환이다.

이재용 영남이공대 총장은 “영남이공대가 전국 최초로 국가고객만족도 전문대학 부문 13년 연속 1위를 달성한 것은 학생이 중심이 되는 교육철학과 이를 실천해 온 교직원들의 노력이 함께 만들어낸 값진 결과”라며 “앞으로도 학생이 행복한 대학을 만드는 일에 최선을 다하겠다”고 말했다.