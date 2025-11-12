제8회 한일시장지사회의 인천에서 개최 ‘수교 60년을 넘어 새로운 협력 시대’공동발표문 채택

[헤럴드경제=이태형 기자]대한민국시도지사협의회는 11일부터 13일까지 인천광역시에서 일본 전국지사회와 공동으로 ‘제8회 한일시장지사회의’를 개최한다고 밝혔다.

이번 회의는 ‘경제·산업 분야 협력 방안 모색’과 ‘인구 감소 및 지방 소멸 대응 시책’을 주제로 양국 지방정부 간 실질적 협력 방향을 논의하기 위해 지난 2023년 일본 야마나시 회의 이후 2년 만에 열렸다.

한국 측에서는 대한민국시도지사협의회 회장인 유정복 인천광역시장, 최민호 세종특별자치시장, 김진태 강원특별자치도지사, 김관영 전북특별자치도지사, 이철우 경상북도지사, 유민봉 대한민국시도지사협의회 사무총장 등 6개 지방정부와 기관 대표가 참석했다.

일본 측에서는 아베 슈이치 나가노현 지사를 단장으로, 무라이 요시히로 미야기현 지사, 닷소 다쿠야 이와테현 지사, 나가사키 고타로 야마나시현 지사, 이바라기 류타 오카야마현 지사, 유자키 히데히코 히로시마현 지사, 고토다 마사즈미 도쿠시마현 지사, 핫토리 세이타로 후쿠오카현 지사, 기무라 다카시 구마모토현 지사 등 9개 지방정부 대표와 일본 전국지사회 나카지마 마사노부 사무총장이 함께했다.

유정복 협의회장은 12일 개회사에서 “지방정부는 국민의 삶과 가장 가까운 현장에서 경제와 문화, 인문, 청년 교류 등 실질적 협력을 이뤄가는 주체”라며 “양국 간 미래지향적 관계를 위해 지방정부 간 교류가 어느 때보다 중요하다”라고 강조했다.

아베 슈이치 일본 전국지사회 회장도 “올해는 일한 국교정상화 60년이 되는 뜻깊은 해로 지난 60년간 어려운 시기도 있었지만, 최근 양국 간 왕래가 사상 최고치를 기록하고 있다”라며 “양국 지방정부가 앞장서 교류를 활성화하자”라고 제안했다.

양국 지방정부 대표단은 이어진 본회의에서 ‘인구 감소’와 ‘지역 경제 침체’가 양국 지방정부가 안고 있는 공동의 과제라는데 인식을 공유하고, 양국 지방정부의 경험과 장점을 공유하기 위한 협력 모델을 마련하기로 했다.

이날 한일 지방정부 대표단은 우정의 60년을 넘어 새로운 협력의 시대로 나아가기 위해 ▷지방정부가 양국 관계 발전을 위해 역할을 더욱 강화하고 ▷인구 구조 변화와 지역경제 문제 등 공통 과제 해결을 위해 협력하며 ▷미래지향적이고 지속 가능한 협력 기반을 함께 구축하는 것을 골자로 한 공동 발표문도 채택했다.

대한민국시도지사협의회와 일본 전국지사회는 제9회 회의를 2년 후 일본에서 개최하기로 합의하고, 양국 지방정부 간 지속적인 지방 교류 플랫폼을 통해 상호 이해 증진과 지방행정 발전을 이어가기로 했다.