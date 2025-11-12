[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 오는 28일까지 관내 저소득층 유·청소년과 장애인을 대상으로 ‘2026년 스포츠강좌 이용권’ 신청 접수를 받는다고 12일 밝혔다.

이번 스포츠강좌 이용권 사업은 경제적 이유로 스포츠 활동 참여가 어려운 관내 유·청소년과 장애인의 체육활동 기회 확대를 위해 마련됐다.

‘유·청소년 스포츠강좌 이용권’은 5세부터 18세(2008년~2021년생)의 ‘국민기초생활 보장법’에 따른 수급 가구와 차상위 계층을 대상으로 하며, 월 최대 10만5천원 한도로 12개월까지 지원된다. ‘장애인 스포츠강좌 이용권’은 5세부터 69세(1957~2021년생) 장애인을 대상으로 하며, 월 최대 11만원 한도로 12개월까지 이용할 수 있다.

신청은 오는 28일까지 스포츠강좌 이용권 홈페이지(svoucher.kspo.or.kr) 또는 주소지 읍·면 행정복지센터에서 가능하다. 다만 이용권은 1년 단위로 지원돼 전년도 이용자도 다시 신청해야 한다. 최종 선정자는 내달 중 문자 또는 알림톡을 통해 개별 통보되며, 이용권은 2026년 한해 동안 사용할 수 있다.

정종복 기장군수는 “경제적 여건과 관계없이 누구나 스포츠를 즐길 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “앞으로도 군민 모두가 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있도록 다양한 체육 복지정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.