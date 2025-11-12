박완수 지사, 한병도 예결위원장 만나 핵심사업 지원 요청

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박완수 경남도지사는 12일 오후 국회를 방문해 한병도 국회 예산결산특별위원장을 만나 경남 핵심 현안사업의 국비 지원 필요성을 설명하고 적극적인 협조를 요청했다.

이번 면담에서 박 지사는 “국가균형발전과 산업 경쟁력 강화의 핵심축은 지방 인프라 확충과 미래산업 투자”라며 경남이 추진 중인 주요 사업의 조속한 반영을 건의했다.

이날 건의한 주요사업은 ▷거제~마산(국도 5호선) 도로 건설 100억원 ▷김해~밀양 고속도로 건설 20억원 ▷거제~통영 고속도로 건설 20억원 ▷우주항공산업진흥원 설립 타당성 조사 용역 2억원 ▷AI 기반 친환경양식 스마트관리센터 구축 40억원 ▷미래형비행체 안전성 평가 AI 플랫폼 구축 15억원 등이다.

이들 사업은 지난 9월 박 지사가 “경남의 교통·산업·경제 체질을 획기적으로 바꿀 전환점이 될 사업”이라고 밝힌 것이다.

박 지사는 “김해~밀양, 거제~통영 고속도로 건설 사업은 이미 예비타당성 조사를 통과해 실현 가능성이 입증된 만큼 국비 반영이 시급하다”며 “경남의 산업 기반을 전국적 수준으로 끌어올릴 수 있도록 국회의 협조가 절실하다”고 강조했다. 또 “거제~마산 도로 건설과 관련된 거가대교 손실보전금 문제도 도의회에 의안을 상정해 조속히 해결할 계획”이라며 “관련 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

경남도는 예결위 심사부터 본회의 의결까지 이어지는 기간 동안 국회 내 ‘상황실’을 운영하며 실시간 대응체계를 유지하고 있다. 또 지역 국회의원들과의 공조를 강화해 내년도 국비 확보가 최종 확정될 때까지 전방위적인 설득전에 나선다는 방침이다.